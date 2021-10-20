«دبي للاستثمار» تطور منطقة سكنية ومنتجعاً في رأس الخيمة بمليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت شركة دبي للاستثمار، بأنها وقعت اتفاقية مع شركة «مرجان»، المطور الرئيس للعقارات ذات التملك الحر في رأس الخيمة، بهدف الحصول على قطعة أرض لتطوير منطقة سكنية متعددة الاستخدامات ومنتجع شاطئي ووجهة ترفيهية على جزيرة المرجان، ليشكل المشروع الجديد، الذي تبلغ قيمته مليار درهم وجهة جديدة في رأس الخيمة والمنطقة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، وقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، والرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، المهندس عبدالله العبدولي.

وتم تصميم المشروع، الذي يقع على «جزيرة الإطلالات» بشكل يضم مجموعة ممتازة من خيارات الضيافة والسكن، تشمل المنتجع الشاطئي والشقق والفلل الشاطئية المخدّمة، إلى جانب الأبنية السكنية والمتاجر والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق الترفيهية على الواجهة المائية.

وقال بن كلبان: «متحمسون جداً في (دبي للاستثمار) لهذا المشروع الجديد، إذ إن رأس الخيمة تكتسب سريعاً المزيد من الجاذبية كوجهة سياحية إقليمية، خصوصاً بفضل ما توفره حكومة الإمارة من موارد واستثمارات ضمن المبادرات المتعلقة بالسياحة الصحية والاستفادة من البيئة الطبيعية المميزة في الإمارة».

وأضاف أن «هذا المشروع يتوافق مع توجه (دبي للاستثمار) لتعزيز محفظتها العقارية عبر إضافة المزيد من مشروعات الضيافة الرفيعة المستوى».

من جانبه، قال العبدولي، إن «جزيرة المرجان أصبحت من أكثر الوجهات تفضيلاً لدى الزوار والمستثمرين من شتى أنحاء العالم، ونحن نتطلع بدورنا لتوسيع التجارب والخيارات المتوافرة فيها من خلال إطلاق المشروعات السياحية عالمية المستوى».

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