«تعاونية الاتحاد» تكشف عن «مردف بارك واي» لدعم رواد الأعمال المواطنين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية الاتحاد أمس، عن إطلاق مشروعها الوطني «مردف بارك واي» بهدف دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحثهم على ممارسة الأنشطة التجارية وتشجيعهم على التوسع بالاستثمار، موضحة أن المشروع يضم 34 عربة متنقلة «فود ترك» (Food Trucks) في الأرض المملوكة للتعاونية والمجاورة لمركزها التجاري «اتحاد مول» على مساحة إجمالية تبلغ 262 ألفاً و607 أقدام مربعة.

مشروعات جديدة

وذكرت التعاونية في بيان أنها تعتزم إنشاء ثلاثة مشروعات جديدة أخرى مشابهة خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن التعاونية قررت إنشاء مشروع وطني جديد ومبتكر عبارة عن تجمع لنشاطات استثمارية منظمة وسط مجموعة متكاملة من الخدمات والأنشطة تحت اسم «مردف بارك واي»، يعد الأول من نوعه في دبي والمنطقة بالنظر لأهدافة نحو استقطاب الشباب وتوطين المشروعات الاقتصادية في القطاع الخاص، لتشجيع وتحفيز الراغبين من المواطنين في الدخول إلى سوق العمل وزيادة الإنتاج والاستثمار.

دعم

وأضاف أن التعاونية ستساعد أصحاب المشروعات من خلال تقديم دعم يصل إلى 50% من القيمة الإيجارية مقارنة بالأسعار السوقية، إذ إنها لا تكتفي بتوطين الوظائف، بل تعمل على توطين الإيرادات في القطاع الخاص وتعظيمها أيضاً.

وأكد الفلاسي، أن التعاونية ستحرص في مشروع «مردف بارك واي» على تقديم التسهيلات اللازمة للفئات المستهدفة من إنشائه لتشجيعها على البدء في مشروعها والتوسع فيه، كما سيتم تقديم أرقى الخدمات للمجتمع من خلاله.

ولفت إلى أن «مردف بارك واي» يشكل فرصة مميزة للمواطنين للبدء بمشروعاتهم ودخول عالم الاستثمار، حيث سيوفر 34 فرصة للمواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة من الأنشطة مثل المقاهي «Coffee Shops»، والوجبات الخفيفة، والمشاوي، و«البرغر»، و«الباستا»، والحلويات، والعصائر بالنكهات المختلفة.

• «التعاونية» تقدم دعماً لأصحاب المشروعات يصل إلى 50% من القيمة الإيجارية.

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