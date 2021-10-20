«دبي الجنوب للعقارات» تطلق «ذا أفنيو» بنظام التملك الحر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دبي الجنوب للعقارات» إطلاق مشروع «ذا أفنيو»، الذي يتألف من عدد محدود من قطع الأراضي المطروحة بنظام التملك الحر للاستخدام التجاري.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أنه يمكن للمستثمرين شراء قطع الأراضي وفق خطة دفع محددة، ومن ثم تطويرها للاستخدام التجاري، مشيرة إلى أن هذا الإطلاق يأتي في أعقاب التطور في منطقة دبي الجنوب، إضافة إلى إنجاز عمليات البيع الناجحة للعديد من مشروعات التملك الحر، فضلاً عن مبيعات قطع الأراضي للأغراض السكنية في المنطقة السكنية التي أطلقتها الشركة في وقت سابق.

وبينت أن مساحات الأرضي المتاحة في «ذا أفنيو»، تراوح بين 30 و55 ألف قدم مربعة، بينما تراوح المساحات المبنية بين 50 و90 ألف قدم مربعة، لافتة إلى أن المستثمرين المهتمين سيستفيدون من نظام الترخيص المزدوج، حيث يمكنهم الحصول على جميع التراخيص المطلوبة مباشرة من المنطقة الحرة في «دبي الجنوب».

كما سيستفيد مشترو الأراضي أيضاً من الموقع الاستراتيجي للقطع التي تطرحها «دبي الجنوب»، إذ سيتم ربطها بمحطة الـ«مترو» التي سيتم بناؤها في المنطقة، إضافة إلى قربها من موقع معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يقع على امتداد الشارع ذاته، ومطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى مبنى الطيران الخاص في «دبي الجنوب»، والذي يقع على بعد 10 دقائق بالسيارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news