إنشاء مركز للأصول الرقمية و«بلوك تشين» في «دبي التجاري العالمي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وشركة «سي إن مينا» القابضة، الشركة الأم لـ«كوين مينا» المتخصصة في تبادل الأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء مركز للأصول الرقمية وتقنية «بلوك تشين» في مركز دبي التجاري العالمي.

وأفاد المركز، في بيان أمس، بأنه تم توقيع الاتفاقية في جناح «كوين مينا» خلال قمة مستقبل الـ«بلوك تشين»، إحدى الفعاليات التي ينظمها معرض «جيتكس 2021».

ووقّع مذكرة التفاهم، نائب الرئيس لعمليات المنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، عبدالله البنا، والفريق المؤسس لشركة «كوين مينا».

وتعتزم الشركتان من خلال المذكرة، التعاون لإنشاء مركز للأصول الرقمية و«بلوك تشين»، في خطوة تشجع الشركات الكبرى في المنطقة والعالم على إنشاء فروع لها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حيث توفر سلطة المركز منظومة عمل مميزة ومنظّمة للشركات التي تبحث عن فرص محلية ودولية.

كما يتعاون الطرفان على تمهيد الطريق نحو إرساء بيئة تنظيمية مثالية داخل المنطقة الحرة.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء أسس للحوار المتبادل ووضع أطر لتحديد أوجه التعاون بين الطرفين في المستقبل، إضافة إلى نقل مقر شركة «سي إن مينا» القابضة في الإمارات إلى المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي لإنشاء مركز مخصص لاستقطاب المواهب، وتلبية احتياجاتها المستقبلية في مجالات الهندسة والامتثال والتوريد.

وقال البنا، إن «كوين مينا» حققت خطوات كبيرة في تطوير قطاع تبادل الأصول الرقمية في المنطقة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تتيح الاستفادة من خبرة الشركة الواسعة في تعزيز دور المنطقة الحرة كبيئة مواتية للشركات، بدعم من تقنيات «بلوك تشين» والتشفير، التي تمثل الدافع الرئيس للاقتصاد الرقمي.

من جانبهم، قال مؤسسو «كوين مينا»، طلال طباع، ودينا سمعان، ويزن البرغوثي، في تصريح مشترك، إن «المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، تتخذ خطوات ملموسة لإنشاء أوراق اعتماد فورية باعتبارها القلب النابض لنظام تبادل الأصول الرقمية في المنطقة».

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