تعاونية الشارقة تفتتح فرعها الـ 44 بتكلفة 3 مليون درهم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت إدارة تعاونية الشارقة أمس عن خطط جديدة للتوسع و افتتاح فرعها الـ 44، لمواكبة النمو السكاني و الطلب الاستهلاكي في مختلف مناطق الإمارة

وقال الرئيس التنفيذي للتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد، إن كلفة الفرع الجديد تصل لأكثر من ثلاثة ملايين درهم، لافتا إلى أن«الفرع يتواجد في مشروع الشارقة «جاردن سيتي»، لافتا إلى أن» إنشاء الفرع الجديد يأتي تنفيذاً لتوجيهات الإدارة العليا، لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع بإمارة الشارقة، اذ يخدم الفرع القاطنين في مشروع الشارقة جاردن سيتي ومنطقة بليدة، والمناطق التي تجاورها.

وأضاف أن «منفذ التعاونية يضم ما يقارب 3000 صنف غذائي وغير غذائي، على مساحة إجمالية بلغت 250 متراً مربعاً تقريبا».

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