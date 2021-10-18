«إقامة دبي» تفاجئ جمهور «جيتكس» ببث مباشر لفعاليات «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استعرضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حزمة من أحدث المشروعات المبتكرة، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، وشملت المشروعات: الإقامة الذهبية، والتطبيق الذكي، ومنصتي، وإقامة دبي اللاورقية، وخدمات الجنسية وجوازات السفر، وخدمة «أنت مميز»، والموقع الإلكتروني، وخدمات إقامة دبي في «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى الورش الافتراضية التي تنظّم على مدى ثلاثة أيام متتالية، تمكّن الجمهور الموجود خارج المعرض من الدخول إليها عبر الرابط الموجود في «البايو» على حساب «إنستغرام»، والاستفادة منها، كما ستشهد منصة الإدارة، خلال أسبوع جيتكس، توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات.

وبثت «إقامة دبي» فعاليات «إكسبو دبي 2020» عبر شاشة ضخمة في منصتها، لتمنح الجمهور فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائي، الذي تحتضنه دبي، والذي يمثل فرصة ملهمة لتواصل العقول وصناعة المستقبل.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، حرص الإدارة على المشاركة في معرض جيتكس كل عام بأحدث مشروعاتها وخدماتها الذكية التي تلبي توقعات وطموحات القيادة في أن تكون دولة الإمارات دائماً في مصاف الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الذكية، مؤكداً أن هذه الدورة مختلفة عن كل الدورات، فما يميز هذه النسخة من «جيتكس» أنها تعقد بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، وهذا ما سيجعلها أكثر نجاحاً، نظراً لحجم المشاركين، والإقبال الواسع من الخبراء العالميين وصناع القرار والمختصين من مختلف أرجاء العالم.

وتستعرض الإدارة لزوار منصتها، خلال أسبوع جيتكس، التعريف بالإقامة الذهبية وشروطها، وكيفية التقديم عليها، كما تتيح إمكانية التقديم عليها إلكترونياً عبر المنصة، فهي عبارة عن نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد.

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