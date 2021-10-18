إدراج «أدنوك للحفر» في مؤشرات «فوتسي» العالمية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عقدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة «أدنوك للحفر» الذي تم تشكيله أخيراً، حيث تم خلال الاجتماع، الإعلان عن إدراج «أدنوك للحفر» في ثلاثة مؤشرات عالمية، هي: «مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة»، و«مؤشر فوتسي للشركات ذات رأس المال الكبير»، و«مؤشر فوتسي القياسي العالمي»، إذ تعتبر هذه المؤشرات، التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» العالمية، مراجع معيارية يستخدمها المستثمرون حول العالم لقياس أداء الاستثمار وتكوين المَحافظ الاستثمارية المالية.

كما تمت الموافقة على ميزانية عام 2022، وخطة خمسية طموحة لنمو أعمال «أدنوك للحفر» للفترة من عام 2022 إلى عام 2026.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المجلس حدد أهدافاً طموحة لتعزيز سجل الشركة المتميز في مجال الصحة والسلامة والبيئة، ووضع خارطة طريق للاستدامة في عملياتها.

نجاح

ويأتي اجتماع مجلس إدارة «أدنوك للحفر» في أعقاب النجاح الكبير الذي شهدته عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهم الشركة وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يعتبر الإدراج الأكبر على الإطلاق في تاريخ السوق.

وأكدت «أدنوك للحفر» ثقتها الكبيرة بالقرارات الرئيسة المتعلقة بنمو وتعزيز الأعمال التي تم التوصل إليها في الاجتماع.

وترأس الاجتماع الافتتاحي لمجلس إدارة «أدنوك للحفر»، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة «أدنوك للحفر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر.

ثقة

وقال الجابر عقب الاجتماع، إن «إدراج (أدنوك للحفر) في ثلاثة من مؤشرات (فوتسي) العالمية، يعكس ثقة الأسواق المالية العالمية بالوضع القوي للشركة وبالأسواق المالية النشطة والمزدهرة في أبوظبي»، مضيفاً: «لاشك أن هذا الإدراج سيسهم في زيادة جاذبية أسهم (أدنوك للحفر) أمام المستثمرين الدوليين، وتنويع قاعدة المستثمرين في الشركة».

أداء

وأكد الجابر أن «(أدنوك للحفر) ستواصل التركيز على رفع الأداء ومواصلة العمل على تحقيق النتائج التي تترجم الثقة التي وضعها المستثمرون في الشركة، وهو ما ينعكس أيضاً من خلال القرارات الأساسية التي تم تبنّيها في اجتماع مجلس الإدارة، بما في ذلك خطة العمل الخمسية للشركة التي تركز على النمو المستمر، إضافة إلى خلق وتعزيز القيمة لمساهمي (أدنوك للحفر) والإمارات».

منصات حفر

ستحصل شركة «أدنوك للحفر» في إطار تحالف الحفر الاستراتيجي الذي تم الإعلان عنه مع شركة «هيلميريتش آند باين»، أخيراً، على ثماني منصات حفر برية تمكنها من تلبية متطلبات الحفر المتزايدة ودعم خططها التي تستهدف حفر آلاف الآبار بحلول عام 2030. وتوجد اثنتان من الحفارات الأرضية الثماني ذات المستوى العالمي في دولة الإمارات، ويتم إعدادهما حالياً لبدء التشغيل في أوائل عام 2022.

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