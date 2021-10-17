«دبي الدولي» يسجل أعلى نسبة نموّ في قائمة أكبر 20 مطاراً عالمياً

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

سجّل مطار دبي الدولي، أعلى نسبة نمو في السعة المقعدية المجدولة خلال أكتوبر الجاري بنسبة 20.5%، ضمن قائمة أكبر 20 مطاراً في العالم.

وتصدّر «دبي الدولي» قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً في عدد المقاعد على متن الرحلات الجوية المجدولة خلال أكتوبر 2021، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مطار دبي سجل 2.73 مليون مقعد مجدول على متن رحلات الطيران الدولية، تلاه مطار أمستردام بنحو 2.48 مليون مقعد، ثم مطارَي فرانكفورت ولندن بـ2.19 و2.18 مليون مقعد لكل منها على التوالي.

مسارات

وبحسب البيانات، استحوذت دبي على أربعة من أصل 10 مسارات (40%) ازدحاماً في السعة المقعدية الدولية، حيث جاء مسار دبي والرياض في المركز الثاني عالمياً بنحو 241 ألف مقعد، ثم عاد مسار دبي و«لندن هيثرو» إلى المركز الثالث بـ217.7 ألف مقعد، تلاه مسار الرحلات بين البحرين ودبي في المركز التاسع بـ145.5 ألف مقعد، وحل في المركز العاشر مسار الرحلات بين دبي وجدة بـ138.9 ألف مقعد.

إجمالي الوجهات

إلى ذلك، أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي، حالياً، وصل إلى 173 وجهة، تشغّلها 60 ناقلة جوية وطنية ودولية.

ووفقاً لتلك البيانات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد نحو 91% من شبكة الربط مع بلدان العالم، و73% من الوجهات، و78% من عدد شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر المطار قبل جائحة «كوفيد-19».

الأكثر ازدحاماً

وأكدت الأرقام الصادرة عن مجلس المطارات الدولي، أن «دبي الدولي» لايزال أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين، بعد احتفاظه باللقب، للعام السابع على التوالي، لحركة المرور السنوية في عام 2020، كما يتقدم بشكل كبير على المطارات الدولية والإقليمية الأخرى، مع نجاحه في تحقيق ضعف حركة المسافرين، باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط.

• مطار دبي سجّل 2.73 مليون مقعد مجدول على متن رحلات الطيران الدولية.

• 173 وجهة تخدمها 60 ناقلة جوية وطنية ودولية عاملة في مطار دبي حالياً.

استئناف

تواصل الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، فيما أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين، وذلك مع تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسيّاح، مع الحفاظ على سلامة الزوّار والمجتمعات.

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