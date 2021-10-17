حمدان بن محمد: قطاع المعارض والمؤتمرات يستمر في تحقيق معدلات نمو قوية في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، «جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي»، الحدث العالمي الأكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا لعام 2021، ضمن دورته الـ41 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سموه أهمية توقيت انعقاد الحدث التقني الكبير بهذا الحجم من المشاركة، في وقت يواصل فيه قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي نموه القوي في أعقاب تخطيه تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وبدء التعافي العالمي. وقال سموه إن قطاع المعارض والمؤتمرات يستمر في تحقيق معدلات نمو قوية في دبي، التي تواصل ترسيخ دورها كمنصة رئيسة للابتكار والتكنولوجيا وصناعات المستقبل في المنطقة.

تعزيز الثقة

وقال سموه: «دبي تؤكد مجدداً التزامها بدعم القطاعات الحيوية المسؤولة عن تشكيل المستقبل، وفي مقدمتها قطاع التكنولوجيا.. مستمرون في تعزيز مستويات الثقة، وتسريع معدلات النمو وتحفيز الابتكار، بينما يستعد العالم للانطلاق بقوة، مخلّفاً وراءه تبعات أزمة كبيرة، أثّرت في مختلف قطاعاته».

وأضاف سموه: «نواصل العمل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على ترسيخ شراكة دبي مع كبرى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، وكذلك الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لاكتشاف مزيد من مجالات التعاون والشراكة، لتقديم حلول فعّالة، تعالج التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية، وترقى بنوعية حياة الإنسان، وتضمن له غداً أفضل».

منصة للابتكار

وفي تغريدات على موقع التدوين «تويتر»، قال سموه: «افتتحنا الدورة 41 لمعرض (جيتكس غلوبال)، متضمناً للمرة الأولى ست فعاليات بمشاركة أكثر من 3500 شركة من 140 دولة.. قطاع المعارض والمؤتمرات يستمر في تحقيق معدلات نمو قوية في دبي، التي تواصل ترسيخ دورها كمنصة رئيسة للابتكار والتكنولوجيا وصناعات المستقبل في المنطقة».

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: «التكنولوجيا هي العنصر الأهم في معادلة صُنع المستقبل.. ونعمل عن قرب مع كبرى الشركات العالمية وأيضاً الناشئة صاحبة الأفكار والابتكارات المبدعة، لتهيئة أفضل الظروف التي تمكنهم من التعاون لتقديم حلول فعّالة، تضمن للإنسان أفضل نوعيات الحياة، وتدعم توجهات التنمية في الإمارات والعالم».

جولة المعرض

وقام سمو ولي عهد دبي بجولة في «جيتكس»، رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومرافقوه، على أبرز ما يقدمه الحدث الذي يضمّ للمرة الأولى ست فعاليات رئيسة تقام في موقع واحد، وهي: «جيتكس غلوبال»، و«عالم الذكاء الاصطناعي»، و«جيتكس نجوم المستقبل»، و«قمة مستقبل بلوك تشين»، وفعالية «فينتك سيرج»، ومؤتمر التسويق «ماركيتنج مينيا»، بمشاركة ما يزيد على 3500 جهة عارضة من أكثر من 140 دولة.

واستمع سموه إلى شرح من المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، حول الشركات العالمية الكبرى الموجودة في المعرض، وتعد الأبرز في مجال تقنيات التحول الرقمي الرائدة، ومن بينها: «مايكروسوفوت»، «إنتل»، «هواوي»، «ديل تكنولوجيز»، «أفايا»، «سيسكو»، «إريكسون»، و«تيم فيور»، حيث توقف سموه في أجنحة عدد منها، واطلع على أحدث ما تقدمه من حلول تقنية وابتكارات، تسهم في تسريع التحول إلى البيئة الرقمية.

مشاركة وطنية

كما حرص سموه على زيارة أجنحة عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المشاركة في المعرض، إذ اطلع على جناح «مدينة دبي للإنترنت»، الذي تسعى من خلاله إلى تعزيز الشراكة مع شركات التكنولوجيا العالمية من مختلف الأحجام، والتعريف بما توفره من مقومات تهيئ البيئة الأفضل لهذا القطاع الحيوي.

وتوقَّف سموه عند جناح مؤسسة «اتصالات»، التي تشارك العام الجاري تحت شعار «تمكين العصر الرقمي الجديد»، إذ تلقي الضوء من خلال هذه المشاركة على سبل الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية في رفع معدلات نمو الاقتصاد الرقمي.

فعالية رئيسة

ويشكّل «جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي»، فعالية التكنولوجيا الرئيسة الوحيدة في العالم التي تستقطب خلال عام 2021 كُبرى الشركات التقنية، وتستعرض أحدث التوجهات ومجالات الأعمال لمختلف القطاعات، بمشاركة مجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا، تتضمن شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، و«هوليت باكرد إنتربرايز»، «هاني -ويل ولينوفو»، و«ريد هات»، و«اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

وتركز تلك الشركات على قطاعات عدة، تشمل: المدن الذكية، والأمن السيبراني، واقتصاد البيانات، والتنقل، والرعاية الصحية، والاتصالات.

حمدان بن محمد:

• «نرسّخ شراكة دبي مع مؤسسات التكنولوجيا العالمية لتقديم حلول ترقى بنوعية حياة الإنسان».

معايير صارمة

يلتزم «جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي» لعام 2021 بتطبيق معايير صارمة للوقاية من «كوفيد-19»، وهي المعايير التي أتاحت لمركز دبي التجاري العالمي تقديم بيئة تتميز بأفضل مستويات الأمان لاستضافة الفعاليات التجارية المباشرة، وتنظيم الفعاليات العالمية، مع المحافظة على أعلى معايير الصحة والسلامة.

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