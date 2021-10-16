مراكز تسوّق تواكب «إكسبو 2020 دبي» بتوسعات جديدة

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أكد مسؤولو مراكز تسوق وتجارة تجزئة، لـ«الإمارات اليوم» إجراء توسعات جديدة تواكب انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، تتضمن إضافة مساحات تجزئة جديدة، وعلامات تجارية جديدة، ومتاجر متخصصة، فضلاً عن افتتاح مركز تسوق جديد قريب من أرض المعرض، وإنشاء هايبر ماركت يعمل بنظام «أوت ليت»، ويتضمن بيع المنتجات بأسعار منخفضة تقارب أسعار البيع بالجملة.

«دبي أوت ليت مول»

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة ومركز تسوق «دبي أوت ليت مول»، محمد ناصر خماس، إن المركز، وفي إطار مواكبة «إكسبو 2020 دبي»، أجرى توسعات جديدة ضخمة، تتضمن إضافة مساحات تصل إلى مليون و800 ألف قدم مربعة، ما يرفع إجمالي المساحات المتعلقة بالمركز، لتصل إلى 3.5 ملايين قدم مربعة.

وأضاف أن التوسعات الجديدة ترفع من تنافسية مركز التسوق خلال فترة المعرض، عبر إضافة عدد كبير من المتاجر والمطاعم ومحال التجزئة.

وكشف أن إدارة المركز تعتزم كذلك وفي إطار مواكبة نمو الطلب خلال فترة «إكسبو 2020 دبي»، إنشاء هايبر ماركت داخل المركز بنظام «أوت ليت»، يتضمن بيع المنتجات بأسعار منخفضة تقارب أسعار البيع بالجملة.

«ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مركزي: «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»، نسرين بستاني، إنه تم التوسع بإضافة علامات تجارية جديدة، ومتاجر في مركزي التسوق، بما يواكب زخم الإقبال على مراكز التسوق التي تشهدها أسواق دبي خلال فترة «إكسبو 2020 دبي».

وأكدت بستاني أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون من العوامل المحفزة لنشاط الإقبال على مراكز التسوق والمولات التجارية من مختلف فئات الزائرين، وهو ما جعلنا نواكب ذلك بإضافة متاجر جديدة في قطاعات ملابس النساء والأطفال ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والأدوات المكتبية، فضلاً عن منافذ جديدة للمطاعم، ومنافذ خدمات الصرافة وقص الشعر.

وأوضحت أن التوسعات ستتيح خيارات جديدة أمام المتسوقين، وتدعم تنافسية أسواق الدولة حالياً في قطاع التسوق وتجارة التجزئة.

«اللولو للتسوق»

في السياق نفسه، كشف مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية للتسوق»، ناندا كومار، أن المجموعة تعتزم إجراء توسعات جديدة تواكب «إكسبو 2020 دبي»، أبرزها افتتاح مركز تسوق بالقرب من منطقة «إكسبو»، ويتوقع إنجازه خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد كومار أن الأسواق المحلية تشهد حالياً مظاهر تنافسية بين مراكز التسوق وتجارة التجزئة، لرفع حصص المبيعات خلال فترة انعقاد المعرض الذي يمثل دفعة قوية للقطاع.

البحر: «إكسبو 2020 دبي» مرحلة استثنائية لقطاع التجزئة

أرجع خبير شؤون تجارة التجزئة مدير «شركة البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، ارتفاع حدة التنافسية في قطاع التسوق وتجارة التجزئة خلال فترة معرض «إكسبو 2020 دبي»، إلى كون فترة المعرض مرحلة استثنائية في القطاع، مع إضافته فئات جديدة من المتسوقين، تشمل السياح وفئة الزوار لفترات طويلة، تمتد خلال ستة أشهر. وأكد أن المعرض رفع من التنافسية في القطاع، وهو ما يظهر في توجهات مراكز تسوق مختلفة لإنجاز خطط توسعاتها خلال فترة المعرض، للاستحواذ على حصة من المبيعات خلال فترة إقامة المعرض.

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