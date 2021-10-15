«إينوك»: إنشاء 100 محطة جديدة لتوزيع الوقود خلال 5 أعوام

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشفت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» عن خطط توسع جديدة، تتضمن إنشاء 100 محطة جديدة لتوزيع الوقود في مختلف أنحاء الدولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فضلاً عن زيادة عدد محطات توزيع الوقود المتنقلة من فئة «إينوك لينك» من 40 محطة حالياً إلى 100 محطة.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن دبي تستأثر بالحصة الأكبر من محطات توزيع الوقود، موضحة أن إجمالي عدد المحطات في مختلف مناطق الإمارة يصل إلى 127 محطة حالياً، فيما تعتزم رفع عدد المحطات إلى 130 محطة، بحلول نهاية العام الجاري، علاوة على إضافة 12 محطة جديدة خلال العام المقبل.

خطط جديدة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، سيف حميد الفلاسي، إن الشركة لديها خطط جديدة للتوسع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تتضمن إنشاء 100 محطة جديدة لتوزيع الوقود في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ليرتفع إجمالي عدد محطات «إينوك» في الدولة إلى 260 محطة.

وأضاف الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» أن الشركة تعتزم أيضاً زيادة عدد محطات الوقود المتنقلة، التي تعمل تحت فئة «إينوك لينك»، إلى 100 محطة خلال خمسة أعوام، بدلاً من 40 محطة حالياً، مشيراً إلى أن المحطات المتنقلة الجديدة ستشمل تزويد الوقود، سواء للأفراد أو لقطاع الشركات.

ميزات

وأفاد الفلاسي بأن المحطات المتنقلة تتميز بأنها تتيح للمتعاملين وسائقي المركبات إمكانية التزوّد بالوقود بسهولة، لافتاً إلى أنه تم تجهيز تلك المحطات المتنقلة بخزان سعته 30 ألف ليتر يتيح تزويد حتى أربع مركبات بالوقود في وقت واحد، وبالتالي تقليص مدة انتظار المركبات للتزوّد بالوقود.

وبيّن أن المحطات المتنقلة صُممت خصيصاً لتوسيع النطاق الذي تغطيه شبكة محطات الوقود العادية، لاسيما مع كون المحطات المتنقلة تتيح اختصار المدة الزمنية للتشييد وبدء التشغيل، إضافة إلى تقليص المساحة المطلوبة للبناء إلى 500 قدم مربعة، مقارنة بالمساحة المطلوبة لمحطات الخدمة التقليدية التي تراوح بين 30 ألفاً و50 ألف قدم مربعة.

الحصة الأكبر

وأوضح الفلاسي أن سوق دبي تستأثر حالياً بالحصة الأكبر من محطات توزيع الوقود، إذ يصل إجمالي عدد المحطات في مختلف مناطق الإمارة إلى 127 محطة حالياً، فيما من المنتظر أن يرتفع عدد المحطات إلى 130 محطة، بحلول نهاية العام الجاري، كما ستتم إضافة 12 محطة جديدة خلال العام المقبل لمواكبة نمو الطلب السكاني على منتجات الوقود، والزيادة المستمرة في أعداد الزائرين والسياح.

«زووم»

قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، سيف حميد الفلاسي، إن الشركة تعتزم التوسع عبر علامتها التجارية «زووم»، المتخصصة بمتاجر التجزئة، ليرتفع عدد منافذ «زووم» من 250 منفذاً في أنحاء الإمارات حالياً، إلى 350 منفذاً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضاف أن الشركة لديها استراتيجية طويلة الأمد لتوسيع نطاق منافذ «زووم»، ومواصلة تلبية احتياجات المجتمعات الحالية والجديدة، لاسيما مع محطات المترو المختلفة بالشراكة مع «مترو دبي»، والدعم المستمر لـ«خطة دبي الحضرية 2040»، لافتاً إلى أن منافذ «زووم»، تمتاز بتوفيرها لوسائل سداد مختلفة للمشتريات، إذ يمكن للمتعاملين الدفع في المتاجر ببطاقات «فيزا»، و«ماستركارد»، و«إينوك باي»، وبطاقات «نول»، وتطبيق «دبي الآن».

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