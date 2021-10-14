714 مليار درهم قيمة الشيكات المتداولة خلال 8 أشهر

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن الشيكات المتداولة في السوق التي تمت مقاصتها من خلال نظام «المركزي»، بلغت قيمتها 91.7 مليار درهم لعدد 1.75 مليون شيك، خلال شهر أغسطس الماضي، فيما وصل إجمالي قيمتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 714 مليار درهم لعدد 14 مليون شيك. ويعكس عدد الشيكات وقيمتها الكبيرة، حجم التعاملات التجارية وحركة النشاط الاقتصادي في الدولة، كما يؤشر إلى عودة عجلة القطاعات المختلفة للدوران على طريق التعافي.

وأوضح «المركزي» في البيانات الصادرة أمس، أن رصيد شهادات الإيداع المملوكة للبنوك والمحتفظ بمقابلها برصيد نقدي لدى المصرف المركزي قابل للتسييل، بلغ 156.7 مليار درهم، بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ150.6 مليار درهم نهاية يوليو السابق بزيادة شهرية قدرها 6.1 مليارات درهم.

وبينت الأرقام، أن إجمالي أصول المصرف المركزي المقومة بالدرهم سجلت خلال أغسطس الماضي زيادة قدرها 6.7 مليارات درهم، لتصل في نهاية الشهر إلى 482.3 مليار درهم مقارنة بـ475.6 مليار درهم نهاية يوليو السابق. وسجلت أصول المصرف المركزي المقومة بالعملة الأجنبية خلال أغسطس 2021، زيادة بقيمة 7.9 مليارات درهم، لتبلغ بنهاية أغسطس 412.1 مليار درهم مقارنة بـ404.2 مليارات درهم نهاية يوليو 2021.

وبلغت استثمارات «المركزي» في الأوراق المالية الأجنبية من سندات وأذون خزانة وغيرها 122.4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ121.9 مليار درهم نهاية يوليو السابق بزيادة شهرية قدرها 500 مليون درهم.

وبلغت الحسابات الجارية والأرصدة التي يمتلكها المصرف المركزي لدى البنوك الخارجية ضمن أصوله الأجنبية 248.5 مليار درهم نهاية أغسطس 2021، مقابل 241.5 مليار درهم نهاية يوليو الذي سبق، بزيادة شهرية قدرها سبعة مليارات درهم.

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