«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تطلق 9 مشروعات في «أسبوع جيتكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأنها استكملت استعداداتها للمشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، الذي تقام فعالياته في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن مشاركتها لهذا العام تتضمن إطلاق واستعراض تسعة مشروعات مبتكرة من مشروعاتها التي تجسد أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنها تشارك في «جيتكس» بمنصة موحدة للحكومة الرقمية تحتضن 19 جهة حكومية اتحادية، وتعرض أهم إنجازاتها في مجال التقنيات الحديثة وتسخيرها في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز مبدأ الحكومة الواحدة وخدمات التكنولوجيا المميزة.

وأشارت إلى أن المشروعات الجديدة، تمثل جملة جديدة من مساهماتها في تعزيز أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات، ودعماً لعملية الانتقال إلى المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية، وتطوير آلية التعامل مع تقنيات العصر لخدمة الإنسان، من خلال تقديم حلول تقنية عصرية ترتبط بمتطلبات حياة الإنسان اليومية.

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن «دورة العام الجاري من (أسبوع جيتكس) تعد استثنائية بالفعل، فهي تؤكد عودة النشاط والحيوية إلى قطاع المعارض والفعاليات الكبرى في دولة الإمارات، كما أنها تتزامن مع عام الخمسين، الذي ننطلق فيه نحو مرحلة جديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات برعاية قيادتنا الرشيدة».

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