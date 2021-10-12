فرصة لهواة التصوير.. عملاقة «طيران الإمارات» تحلق على ارتفاع منخفض على طول شارع الشيخ زايد

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات»، الشريك الرئيسي والناقلة الرسمية لـ«إكسبو 2020 دبي»، أن إحدى طائراتها العملاقة من طراز A380 بالكسوة الزرقاء الجديدة الكاملة الخاصة بـ«إكسبو 2020»، ستقوم بطلعتين على ارتفاع منخفض فوق «شارع الشيخ زايد» وموقع «إكسبو»، وذلك صباح يومي غد الأربعاء 13 أكتوبر، وبعد غد الخميس 14 أكتوبر.

وستتوافر أمام وسائل الإعلام، والأفراد الذين يتنقلون صباحاً، فرصة مشاهدة الطائرة والتقاط الصور، ومقاطع الفيديو بين الساعة الخامسة والثامنة صباحاً على طول شارع الشيخ زايد، وحول موقع «إكسبو 2020 دبي» والمناطق المحيطة.

وكشفت «طيران الإمارات» أن تحليق الطائرة خلال اليومين المقبلين يتعلق بمشروع خاص ستكشف عنه الناقلة قريباً.

ولفتت «طيران الإمارات»، أفراد الجمهور، إلى ضرورة عدم تعريض الطائرة للخطر، باستخدام طائرات دون طيار (درون)، والامتثال لجميع إرشادات الهيئة العامة للطيران المدني المتعلقة بـ«مناطق حظر تحليق الطائرات دون طيار/ درون».

يذكر أن «طيران الإمارات» كشفت النقاب أواخر سبتمبر الماضي عن طائرات A380 بكسوة زرقاء كاملة خاصة بـ«إكسبو 2020 دبي». وستنقل هذه الطائرات رسالة المعرض ودبي عبر شبكة خطوط «طيران الإمارات» خلال الأشهر المقبلة.

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