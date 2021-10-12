"غرفة التجارة الدولية –الإمارات" تنتخب مجلس الإدارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت غرفة التجارة الدولية – فرع الإمارات، جمعيتها العمومية الثامنة مؤخراً بغرفة تجارة وصناعة دبي. وخلال الاجتماع، رحب حميد محمد ﺑﻦ سالم، رئيس غرفة التجارة الدولية بالحضور قائلاً": "في عام 2020 تم الاعتراف بغرفة التجارة الدولية – الإمارات، كأفضل فرع من حيث الأداء عبر الشبكة العالمية لغرفة التجارة الدولية التي تعمل في 130 دولة و45 مليون عضو فيها".

وتم انتخاب خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من القطاع الخاص في اجتماع الجمعية العمومية لينضموا إلى أعضاء المجلس الثمانية المنتخبين لتمثيل كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات والغرف المحلية في الدولة.

وعقب انتخابه رئيساً لمجلس الإدارة، قال حميد محمد بن سالم: "إنه لشرف كبير أن يعاد انتخابي رئيساً. فقد لعبت غرفة التجارة الدولية في دولة الإمارات دوراً كبيراً في التواصل مع مكاتب غرفة التجارة الدولية الأخرى في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم أثناء الجائحة، ويجب على مجلس الإدارة الجديد مواصلة هذا الإنجاز. إن الخطوات الملموسة التي نتخذها الآن سوف تساعد الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها من استخدام الامارات كنقطة انطلاق لها في أسواق ناشئة جديدة".

من جانبه أكد محمد هلال المهيري، نائب رئيس غرفة التجارة الدولية الإمارات المنتخب حديثاً قائلاً، إن "أعضاء المجلس القادمين من القطاع الخاص، سيعملون جنباً إلى جنب مع أعضاء مجلس الإدارة من غرف التجارة في الدولة، مما يساهم في تنفيذ الخطوات والاستجابة الفورية لتحديات الأعمال بشكل متميز في دولة الإمارات وخلال فترة زمنية وجيزة".

كما تم في الاجتماع عرض الإنجازات العملية وأولويات غرفة التجارة الدولية - الإمارات من قبل رؤساء لجان غرفة التجارة الدولية - الإمارات: لجنة التحكيم، واللجنة المصرفية، ولجنة الجمارك وتسهيل التجارة. كما تم تقديم التهاني إلى الدكتور حسن عرب، رئيس لجنة التحكيم على تعيينه مؤخراً عضواً في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية من الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث حسن الهاشمي الأمين العام المنتخب لغرفة التجارة الدولية - الإمارات، عن تطلعات الشبكة العالمية لغرفة التجارة الدولية وانعكاسها من خلال شعار إكسبو 2020 دبي، "تواصل العقول وصنع المستقبل". وهنأ مجلس الإدارة والأعضاء على إنجازاتهم قائلاً: "لقد تم إحراز تقدم كبير، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. نحن بحاجة إلى تحديد الأولويات والتواصل مع الأسواق الجديدة ذات الإمكانات العالية التي تساهم في تسريع النمو ودعم الشركات لتقدم أعمالها للجميع في كل زمان ومكان، ومن خلال دعم تواصل العقول نهدف إلى الربط بين القارات".

وتمت عملية الانتخاب تحت إشراف المستشار عصام التميمي، رئيس لجنة الانتخابات. وضمت لائحة أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية، الإمارات 2021 - 2023، كل من حميد محمد ﺑﻦ سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، الإمارات العربية المتحدة (الرئيس)، ومحمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي (نائب الرئيس)، وحسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي بمنصب الأمين العام، وعضوية كل من: محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبد الله خميس السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القوين، ومحمد حسن السبب، مدير عام غرفة وتجارة وصناعة رأس الخيمة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعبد الله النعيمي، مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان، وأحمد لوتاه، الرئيس التنفيذي، الهلال كابيتال، وفاطمة بالفقيه، العضو المنتدب، ار كيه ايه اتش للاستشارات، ومحمود حسين الشريك المؤسس لمكتب محمود حسين للمحاماة والاستشارات القانونية، ونادية عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والامداد، وصالح العبيدلي، مدير شريك، المكتب الدولي للاستشارات القانونية.

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