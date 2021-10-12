«الثريا للاتصالات» تبرم عقود توزيع بـ 316 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات أو المجموعة)، أمس، أن شركة «الثريا للاتصالات» التابعة لها، المتخصصة في خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة، أبرمت مع أحد مزوّدي الخدمة العالميين اتفاقيات طويلة الأجل بقيمة تتجاوز 316 مليون درهم للسنوات الثلاث المقبلة.

وأوضحت الشركة في بيان أن الاتفاقيات الجديدة تسهم في تعزيز قدرة المجموعة على توزيع أرباح قوية ومتنامية، وتشكّل إضافة مهمة إلى العقود الحالية لدى المجموعة، التي تتجاوز قيمتها سبعة مليارات درهم، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف الإيرادات السنوية بحسب بيانات العام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في «الياه سات»، علي الهاشمي: «يسرّنا أن نعلن عن إنجاز آخر لكلّ من (الياه سات) و(الثريا)، حيث نواصل العمل على تنمية وتوطيد شراكات جديدة طويلة الأجل، لتحقيق قيمة أكبر للمساهمين والشركاء والمتعاملين».

وأضاف أن «الشراكات الجديدة تتيح لنا تحقيق نتائج مالية وتشغيلية جيدة، إضافة إلى ضمان قدرتنا على الاستثمار في النمو من خلال تقديم منتجات وحلول رائدة في قطاع الاتصالات الفضائية المتنقلة والثابتة على حد سواء، ما يرسخ المكانة الريادية لشركة (الياه سات) كشريك موثوق ومفضّل في قطاع الاتصالات الفضائية».

يشار إلى أن نشاط شركة «الثريا» يتركز في سوق حلول الاتصالات الفضائية، التي يفوق حجمها الحالي 3.67 مليارات درهم، مع توقعات بنموها بنحو 4% سنوياً.

وتسعى «الياه سات» إلى زيادة حصتها من هذه السوق، مع سير الأعمال الحثيث لإطلاق قمرها الاصطناعي من الجيل المقبل في السنوات القليلة المقبلة.

• 3.67 مليارات درهم استثمارات «الثريا» في سوق حلول الاتصالات الفضائية مع توقعات بنموها بنحو 4% سنوياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news