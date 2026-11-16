رئاسة الإمارات للميثاق الدولي للفضاء عززت الدبلوماسية الفضائية والعمل الإنساني

أكد رئيس قسم العلاقات الدولية والشراكات في وكالة الإمارات للفضاء الدكتور ناصر الحمادي، أن تولي دولة الإمارات رئاسة الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى للمرة الأولى على مستوى الدول العربية شكّل محطة مهمة في مسيرة الدبلوماسية الفضائية الإماراتية، وعكس التزام الدولة بتوظيف قدراتها الفضائية لخدمة الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الكوارث.

وقال الحمادي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن رئاسة الدولة للميثاق، التي امتدت من أبريل إلى أكتوبر 2026، ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في تعزيز مكانة الإمارات ودورها الدولي في قطاع الفضاء، وتفعيل خدمات الميثاق للاستجابة للكوارث والطوارئ، وتوسيع نطاق استفادة الدول الأخرى، لا سيما الدول العربية والأفريقية، من خدماته وإمكاناته.

وأضاف أن الإمارات لم تنظر إلى رئاسة الميثاق باعتبارها دوراً إدارياً أو تمثيلياً فحسب، بل تعاملت معها باعتبارها مسؤولية لتعزيز التعاون وتكامل القدرات الفضائية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الميثاق، بما يرسخ مبادئ الشراكة والتكامل في العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

وأوضح الحمادي أن الميثاق شهد خلال فترة رئاسة الدولة تفعيله أكثر من 28 مرة للاستجابة للكوارث في 18 دولة، فيما تجاوز عدد المنتجات الفضائية التي جرى توفيرها والاستفادة منها 400 منتج، شملت خرائط وصوراً فضائية دعمت عمليات الاستجابة والتعامل مع تداعيات الكوارث.

وأكد أن القيمة الأهم لهذه النتائج لا تقتصر على عدد المنتجات الفضائية أو الدول المستفيدة، بل تكمن في تكامل القدرات الفضائية للدول الأعضاء، التي يبلغ عددها 17 دولة، وتوظيف إمكاناتها مجتمعة لتقديم استجابات أكثر كفاءة وفاعلية، بما يعزز قدرة الميثاق على التعامل مع مختلف حالات الطوارئ.

وأشار الحمادي إلى أن الشراكة الوطنية بين المؤسسات والجهات الإماراتية أسهمت بدور محوري في تحقيق هذه النتائج، من خلال تكامل الإمكانات والخبرات التي تمتلكها الجهات العاملة في القطاع الفضائي بالدولة، وفي مقدمتها مركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة "سبيس 42"، إلى جانب المؤسسات الوطنية الأخرى.

ونوه إلى أن تنوع القدرات الفضائية الإماراتية، سواء في مجال التصوير البصري أو التصوير الراداري، أتاح توفير بيانات وصور فضائية ذات قيمة عالية، وأسهم في تعزيز الاستجابة للكوارث، خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو التي تشهد ظروفاً جوية وتضاريس معقدة.

ولفت الحمادي إلى أن هذا التكامل عزز مكانة دولة الإمارات شريكاً موثوقاً وفاعلاً ضمن منظومة الميثاق الدولي، وأظهر قدرتها على توظيف إمكاناتها الوطنية في دعم الجهود الدولية والإنسانية، مؤكداً أن الدولة تعاملت مع رئاسة الميثاق باعتبارها مسؤولية مستدامة وفرصة لتعزيز الدبلوماسية الفضائية الإماراتية.

وقال الدكتور ناصر الحمادي إن بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الفضائي شكّلا محوراً أساسياً آخر خلال فترة رئاسة الدولة، سواء على مستوى الدول الأعضاء في الميثاق أو على مستوى الكوادر الوطنية الإماراتية، لا سيما المهندسين والمتخصصين المعنيين بعمليات الاستجابة للكوارث.

وأضاف أن وكالة الإمارات للفضاء نظمت برنامجين تدريبيين خلال فترة الرئاسة، استهدف الأول تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية الإماراتية، فيما ركز الثاني على دعم القدرات الأفريقية في مجال الاستفادة من البيانات الفضائية في الاستجابة للكوارث.

وأوضح أن البرنامج التدريبي الأول عُقد في أبوظبي خلال أبريل 2026، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وبمشاركة جهات ومؤسسات وطنية وأكاديمية، إلى جانب العاملين في القطاع الفضائي بالدولة والمعنيين بعمليات الاستجابة للطوارئ.

وأشار الحمادي إلى أن البرنامج أتاح فرصة للتعرف على الإمكانات المتوافرة لدى كل جهة وطنية، وآليات توظيفها وتكاملها في عمليات الاستجابة للكوارث، بما عزز تبادل الخبرات ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات المعنية.

وأضاف أن البرنامج الثاني مثّل محطة مهمة خلال فترة الرئاسة، إذ نُظم في غانا بالتعاون مع وزارة الخارجية، وبدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، التي أسهمت في توفير الدعم اللازم لإنجاحه.

وأوضح أن البرنامج التدريبي، - الذي امتد على مدار يومين ونصف اليوم- شهد مشاركة أكثر من 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون أكثر من 14 جهة أفريقية، من بينها غانا وسيراليون ونيجيريا ودول أفريقية أخرى.

وأكد الحمادي أن البرنامج أتاح للمشاركين التعرف على القدرات المتوافرة في القارة الأفريقية في مجال استخدام البيانات الفضائية للاستجابة للكوارث، واستكشاف آليات الاستفادة من خدمات الميثاق الدولي، إلى جانب تعزيز التعاون وتكامل الإمكانات بين الدول الأفريقية ودولة الإمارات وبقية الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن أهمية هذه المبادرة تكمن في ارتباطها المباشر ببناء القدرات البشرية وتطوير خبرات العاملين في هذا القطاع، بما يعزز قدرة الدول على الاستفادة من البيانات الفضائية في دعم جهود الإغاثة والاستجابة للكوارث، ويرسخ التعاون الدولي في المجال الإنساني.

وأكد الدكتور ناصر الحمادي أن العمل الإنساني يمثل ركيزة أساسية في توجهات دولة الإمارات وسياساتها الخارجية، وأن قطاع الفضاء يشكل أحد الممكنات المهمة لدعم هذه الجهود، من خلال توفير البيانات والصور والخرائط الفضائية التي تسهم في تقييم الأضرار وتحديد المناطق المتضررة وتوجيه عمليات الاستجابة والإغاثة.

وقال إن دولة الإمارات رسخت مكانتها ضمن الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن حجم مساهماتها يعكس نهجاً راسخاً في دعم الدول والمجتمعات المحتاجة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع العمل الإنساني والتضامن الدولي في مقدمة الأولويات.

وأضاف الحمادي أن قطاع الفضاء ليس بمعزل عن هذه التوجهات، بل يساندها من خلال توظيف التقنيات والبيانات الفضائية في دعم عمليات الإغاثة، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للجهات المعنية، بما يساعدها على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وأوضح أن رئاسة الإمارات للميثاق شهدت توسيع الاستفادة من الإمكانات الفضائية الوطنية، وفي مقدمتها الأقمار الصناعية الإماراتية، التي أسهمت في تعزيز قدرات الميثاق على توفير بيانات عالية الجودة لدعم الدول المتضررة من الكوارث.

وأشار إلى أن القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الذي أُضيف إلى سجل الميثاق الدولي، يمثل إضافة نوعية للقدرات الوطنية المتاحة ضمن منظومته، لما يوفره من صور وبيانات فضائية عالية الدقة يمكن الاستفادة منها في دعم العمليات الإنسانية وتقييم الأضرار.

ولفت الحمادي إلى أهمية أقمار "فورسايت" التابعة لشركة "سبيس 42"، التي توفر صوراً رادارية متقدمة، وتتيح رصد المناطق المتأثرة حتى في ظل الظروف الجوية المعقدة، مثل كثافة السحب والأمطار، فضلاً عن قدرتها على توفير بيانات دقيقة عن المناطق ذات التضاريس الصعبة.

وأكد أن تنوع هذه الإمكانات، بين التصوير البصري والراداري، يعزز قدرة الميثاق والدول الأعضاء على الاستجابة لمختلف أنواع الكوارث، ويوفر أدوات أكثر شمولية لدعم عمليات التقييم والتخطيط واتخاذ القرار.

وقال الدكتور ناصر الحمادي إن انتهاء فترة رئاسة دولة الإمارات للميثاق لا يعني انتهاء دورها أو مساهمتها في أعماله، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل لتعزيز التعاون الدولي واستدامة الأثر الذي تحقق خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضاف أن الهدف لم يكن مجرد تولي رئاسة الميثاق لفترة زمنية محددة، وإنما إحداث أثر مستدام يمتد إلى ما بعد انتهاء الرئاسة، من خلال مواصلة دعم المبادرات الدولية، وتعزيز مساهمة الإمارات وتوسيع نطاق استفادة الدول من القدرات والخدمات الفضائية.

وأشار إلى أن تسليم رئاسة الميثاق إلى وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الدولي، مؤكداً ثقته بقدرة اليابان على مواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت، وتعزيز مسيرة الميثاق خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الحمادي بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات واليابان في مجال الفضاء، ومستوى التعاون القائم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، والذي أثمر العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية.

وأكد أن استمرار التعاون بين الدول الأعضاء يمثل ضرورة لتعظيم الاستفادة من خدمات الميثاق، الذي يمتد نشاطه وخبراته لأكثر من 25 عاماً، ويشكل منصة دولية مهمة لتوظيف الإمكانات الفضائية في خدمة الدول والمجتمعات المتضررة من الكوارث.

وقال الحمادي إن دولة الإمارات ستواصل دعم أعمال الميثاق وتعزيز مساهمتها فيه، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدبلوماسية الفضائية والتعاون الدولي، وحرصها على تسخير قدراتها الوطنية وشراكاتها الاستراتيجية لخدمة الإنسانية، وترسيخ دور الفضاء بوصفه أداة فاعلة لدعم التنمية والاستجابة للتحديات العالمي.