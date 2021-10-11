مؤشر الأعمال.. 18.3 ألف شركة عاملة في منطقة برج خليفة

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة برج خليفة وصل حتى الآن إلى 18 ألفاً و308 شركات، جاء في مقدمتها بحسب فئة الرخصة، الأنشطة التجارية بنسبة 69%، تبعتها «المهنية» بنسبة 29%، فيما توزعت النسب المتبقية على الأنشطة الصناعية والسياحية.

وأشار التقرير إلى أن منطقة برج خليفة تُعدّ الوجهة المفضّلة للشركات في دبي، بما توفره من فرص عمل دائمة، نظراً إلى احتضانها مكاتب تجارية والعديد من المرافق الخدمية والفنادق الرائدة، كما تحيط بالبرج كل من «أوبرا دبي» و«دبي مول» و«نافورة دبي الراقصة»، فيما يجاوره العديد من المناطق، مثل: مركز دبي المالي العالمي، ومنطقة القوز، و«الخليج التجاري»، وجميرا، فضلاً عن أنه من السهل الوصول إلى شارع الشيخ زايد للتوجه إلى كل من زعبيل والصفا ومنطقة أم سقيم.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة والفاعلة في منطقة برج خليفة، شكلت المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة نحو 56%، في حين استحوذت المؤسسات الفردية على 23% والأعمال المدنية على 9%، بينما ضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من: شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع شركات أجنبية، فروع شركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/‏‏‏‏مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات خليجية، شركات تضامنية، شركات مساهمة عامة، مكاتب ارتباط حكومي، وشركات مساهمة خاصة. وبيّن أن المواطنين حلّوا في المرتبة الأولى بين المستثمرين من أصحاب الرخص الصادرة والفاعلة في منطقة برج خليفة حتى اليوم، فيما ضمت قائمة أبرز الجنسيات المستثمرة في المنطقة كلاً من: بريطانيا، فرنسا، كندا، أميركا، ألمانيا، مصر، السعودية، الأردن، الصين والهند.

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