«تعاونية الاتحاد» تحصل على «علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصلت «تعاونية الاتحاد» الاستهلاكية على شهادة «علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2021»، للعام التاسع على التوالي، تقديراً لجهودها المتميزة والملموسة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتزامها بتطوير ممارساتها المسؤولة، ولدورها في دعم القطاعات الحيوية من خلال المشاركة وتنظيم المبادرات والأنشطة المجتمعية والبيئية.

وتم الإعلان عن حصول «التعاونية» على الشهادة، خلال حفل تكريم تم تنظيمه افتراضياً عبر الإنترنت، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن المساهمة المجتمعية تعتبر من ضمن الأولويات التي توليها التعاونية اهتماماً كبيراً، لما لها من أثر كبير وإيجابي على أفراد المجتمع، إذ تدعم «التعاونية» بشكل مستمر، وفق استراتيجيات معدة مسبقاً، العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات والمشروعات المجتمعية في مختلف القطاعات والمجالات.

وأكد أن منح «تعاونية الاتحاد» علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، للعام التاسع على التوالي، يبرهن على حرص «التعاونية» ككيان اقتصادي وطني يسهم في تحقيق مساهمة مجتمعية فعالة، ذات أهداف ونتائج حقيقية تخدم تطلعات القيادة.

يذكر أن «علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات» تعتبر أداة تشخيصية وتطويرية للشركات، لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة، إذ تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعة داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في النواحي كافة.

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