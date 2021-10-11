مريم السويدي رئيساً تنفيذياً لهيئة الأوراق المالية والسلع

المصدر: أبوظبي ■ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتورة مريم بطي محمد السويدي، رئيساً تنفيذياً لهيئة الأوراق المالية بدرجة وكيل وزارة.

ويأتي القرار في إطار الجهود التي تتخذها حكومة دولة الإمارات لتطوير أداء المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة، وتحقيق قفزات نوعية في مرونة هياكلها وسياساتها، وتحديث استراتيجياتها، وتعزيز استعداداتها للـ50 عاماً المقبلة.

وتعد الدكتورة مريم السويدي أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الهيئة، وتمتلك مسيرة مهنية حافلة، وخبرات في مجال أسواق المال والتخصصات المرتبطة بالأوراق المالية، وتقلدت خلالها عدداً من المناصب، إذ تعمل في هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها عام 2000.

وأسهمت السويدي، بخبراتها والمسؤوليات التي تولتها، في تطوير وقيادة عدد من الملفات، منها تأسيس الشركات المساهمة العامة، وصناديق الاستثمار، والإشراف على عمليات الاندماج والاستحواذ، وتنظيم وإصدار وإدراج الأوراق المالية والسندات والصكوك، وتنظيم الأسواق المالية، وإصدار التشريعات واللوائح التنظيمية، وحوكمة الشركات المدرجة، والتمويل الإسلامي والتقليدي، والامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحل النزاعات المالية.

وشغلت السويدي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، منذ أبريل الماضي (2021)، وقبل ذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات عمليات الأسواق المالية والشؤون القانونية والإصدار والبحوث، والترخيص والرقابة والتنفيذ، كما تولت مناصب أخرى من أهمها: نائب رئيس مجلس إدارة معهد «حوكمة» في دبي، وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي لحوكمة الشركات، وعضو مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وعملت سابقاً محاضِرة في معهد التدريب والدراسات القضائية، وعضواً في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، كما تولت إدارة مشروع التقييم المتبادل لدولة الإمارات مع مجموعة العمل المالي الدولية.

تحمل الدكتورة مريم بطي السويدي شهادة الدكتوراه في القانون - تخصص الأسواق المالية، من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة ويلز في المملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

• مريم السويدي أول امرأة تشغل منصب «الرئيس التنفيذي» في تاريخ «الأوراق المالية».

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