«إياتا»: نمو متواصل لقطاع الطيران والسفر في الإمارات خلال الفترة المقبلة

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إن قطاع الطيران والسفر في دولة الإمارات سيشهد نمواً متواصلاً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً خلال الربع الأخير من العام الجاري، الذي يشهد العديد من الفعاليات والأحداث الدولية، التي تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار على المستوى الدولي، أبرزها معرض «إكسبو 2020 دبي»، و«معرض دبي للطيران»، تزامناً مع تواصل تخفيف القيود الدولية على حركة السفر والسياحة، وإعادة فتح العديد من الوجهات.

زوار دوليون

وأكد نائب الرئيس الإقليمي لـ«إياتا» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، كامل العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك توقعات بأن تستقبل دولة الإمارات خلال معرض «إكسبو 2020 دبي» ملايين الزوار، لافتاً إلى أنه بحسب دراسات سابقة أجراها العديد من الشركات، فإن من المتوقع أن يشهد المعرض حضوراً دولياً كبيراً، لعوامل عدة، من بينها استضافته للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والبنية التحتية المتطورة لمدينة دبي، فضلاً عن وضع نهج تدريجي متميز لإعادة فتح حدود الإمارة أمام الزوار الدوليين، فكانت واحدة من أولى الدول في هذا المجال.

وذكر العوضي أن دولة الإمارات كانت من أولى دول المنطقة التي سارعت للاستجابة إلى تداعيات جائحة «كوفيد-19»، من خلال إطلاقها مجموعة تدابير تضمن صحة وسلامة جميع المسافرين، خصوصاً أن مطارات الدولة هي الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم.

مرونة الدولة

وأضاف العوضي أن قرار دولة الإمارات فتح التأشيرات لجميع الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد-19»، يؤكد على مرونة الدولة في التعامل مع مختلف الأزمات، والتوصل إلى حلول بديلة تضمن في المقام الأول صحة وسلامة زوارها والمقيمين على أرضها.

وأكد أن القرار يسرع من وتيرة التعافي لقطاعَي السياحة والسفر، داعياً بقية دول المنطقة إلى اتباع هذه السياسة أسوة بدولة الإمارات، لتسريع تعافي قطاعَي السياحة والسفر في بلدان المنطقة، باعتبارهما من الأعمدة الرئيسة لاقتصادات دول المنطقة عموماً.

ولفت العوضي إلى أن قرار أبوظبي إلغاء الحجر الصحي، بعد أكثر من عام ونصف العام من تطبيقه، سيسهم بالضرورة في انتعاش ملموس في قطاعَي السياحة والسفر، ما ينعكس على أعداد المسافرين إلى أبوظبي خلال الفترة المقبلة، وعلى سكان الإمارة الراغبين في قضاء إجازة خارج الدولة، على السواء.

وثيقة «إياتا»

قال العوضي إن شركتَي «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» من أولى شركات الطيران بالعالم في تجربة تطبيق وثيقة «إياتا» الإلكترونية للمسافر.

وأوضح أن الوثيقة تتيح للمسافرين إنشاء «جواز سفر رقمي»، يسمح لهم قبل السفر بالتحقق من توافق معايير فحوص «كورونا» أو اللقاح الحاصلين عليه، مع متطلبات جهة السفر، فضلاً عن مشاركة شهادات الفحص أو اللقاح المعتمدة مع الجهات الحكومية وشركات الطيران، لتوفير تجربة أكثر سهولة خلال السفر.

وأكد أن التطبيق يوفر سهولة إدارة جميع الوثائق الرقمية المتعلقة بالسفر بسلاسة ومرونة، كما يوفر إمكانية الحصول على كل المعلومات ومتطلبات السفر التي تفرضها جميع الوجهات بدقة، بصرف النظر عن وجهة الانطلاق، كما يشمل دليلاً عن مراكز فحص «كورونا»، ومراكز التطعيم المعتمدة.

«سفر لا تلامسي»

ذكر العوضي أن مع انتشار التطبيقات الصحية الرقمية، فإن وثيقة السفر من «إياتا» فريدة من نوعها، لكونها تطبيقاً مطوّراً من مدخلات القطاع، بما يمكّن دمجه ضمن التطبيقات الخاصة بشركات الطيران، بناءً على معايير مفتوحة، بحيث لا تعود ملكية المعايير أو الشبكة أو المتعاملين، لأي من الأطراف، من خلال تكنولوجيا لا مركزية.

وأكد أن وثيقة السفر من «إياتا» تبقى عاملاً ممكناً مهماً في «السفر اللاتلامسي»، حتى عندما تختفي الحاجة إلى التحقق من معلومات «كوفيد-19» في نهاية الأمر، وينحسر الوباء، إذ تتيح الوثيقة إمكانية إتمام إجراءات سفر لا تلامسية بشكل مريح بدءاً من إجراءات تسجيل الوصول، ووصولاً إلى الصعود على متن الطائرة.

تعاون الحكومات

وشدد نائب الرئيس الإقليمي لـ«إياتا» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، على أن تعافي السفر الدولي يحتاج إلى تعاون الحكومات لاستعادة حرية السفر، بما في ذلك فتح الحدود، ورفع قيود السفر، ووضع خطط زمنية واضحة لإعادة تشغيل القطاع.

وطالب بإعفاء المسافرين الحاصلين على اللقاح، أو على نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية، من القيود المفروضة، كخطوة أولية، ما يساعد في تسريع استئناف الرحلات الجوية العالمية، وانتعاش قطاعَي السفر والسياحة.

كما دعا العوضي الحكومات إلى اتخاذ قرارات مبنية على البيانات لإدارة مخاطر «كوفيد-19»، في ما يتعلق بفتح الحدود، وليست مبنية على الخوف.

وقال إن من العناصر التي تؤثر سلباً في التعافي وطلب السفر: الكلفة المرتفعة لفحوص «بي سي آر»، والحجر الصحي، وأوقات الانتظار بالمطارات في بعض الدول، بسبب الإجراءات الورقية.

• «الدولي للنقل الجوي» يدعو الحكومات إلى اتخاذ قرارات مبنية على «البيانات» لا «الخوف» في إدارة «كوفيد-19».

انتعاش في يوليو

أكد نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، كامل العوضي، أن البيانات الصادرة أظهرت أن حركة المسافرين سجلت انتعاشاً على المستوى العالمي، خلال يوليو 2021، مقارنة مع الأشهر السابقة عليه.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس رغبة العالم في السفر مجدداً خلال الصيف، لافتاً إلى أن الطلب لايزال أقل بكثير من مستويات عام 2019 أو ما قبل «كورونا»، إذ سجل الطلب في يوليو ما نسبته 26.4% من مستويات الشهر نفسه في عام 2019.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news