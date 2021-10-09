«قرية جميرا الدائرية».. الأكثر طلباً للاستئجار في دبي

المصدر: مدحت السويفي ــ دبي

كشف تقرير حديث لموقع «دوبيزل» العقاري حول استئجار العقارات في دبي للربع الثالث من عام 2021، وتحديداً للوحدات السكنية ذات القيمة الإيجارية في الفئات المتوسطة، أن «قرية جميرا الدائرية» تصدرت قائمة أكثر المناطق طلباً لاستئجار الشقق بأسعارٍ مناسبة في دبي، إذ بلغ متوسط القيمة الإيجارية لفئة «استوديو» فيها 28 ألف درهم، ولفئة غرفة نوم وصالة 43 ألف درهم درهم، وفئة غرفتي نوم 62 ألف درهم.

ولفت التقرير إلى أن الأسعار في «قرية جميرا الدائرية» خلال الربع الثالث شهدت ارتفاعاً بنسب بلغت 1.44%، و1.29%، و4.76%، وذلك للفئات الثلاثة على التوالي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.



منطقة «النهدة»

بدورها، حلت منطقة «النهدة» في المرتبة الثانية، بمتوسط قيمة إيجارية لفئة «استوديو» يبلغ 23 ألف درهم، ولغرفة نوم وصالة 31 ألف درهم، ولغرفتي نوم 43 ألف درهم.



وارتفعت القيم الإيجارية في فئتي «استوديو» و«غرفة وصالة» بنسبة 9.25%، و3.35% على التوالي، في ما استقرت في الفئة الثالثة «غرفتين وصالة»، مقارنة بالربع الثاني.

منطقة «بردبي»

وجاءت منطقة «بر دبي» التي تحظى بإقبالٍ شديد على نحوٍ دائم، في المرتبة الثالثة، إذ سجل متوسط القيمة الإيجارية لـ«استديو» نحو 31 ألف درهم، ولفئة «غرفة والصالة» 45 ألف درهم، وفي ما سجل لفئة «غرفتين وصالة» 66 ألف درهم. ولفت التقرير إلى ارتفاع القيم الإيجارية في فئة «استديو» بنسبة 5.25%، واستقراراها في الفئتين الأخريين.



«دبي للسيليكون» و«ديرة»

وفي منطقة واحة دبي للسيليكون، ارتفع متوسط القيمة الإيجارية لفئة «استوديو» بنسبة 1.97% ليبلغ نحو 24 ألف درهم سنوياً. واستقر متوسط القيمة الإيجارية لفئة «غرفة وصالة» عند 33 ألف درهم سنوياً.

كما استقر معّدل القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في منطقة «ديرة» عند 24 ألف درهم سنوياً، مع انخفاض في فئة «غرفة وصالة» بنسبة 3.90% ليصبح متوسط القيمة الإيجارية 38 ألف درهم سنوياً.

الشقق الفاخرة

أما عن أفضل المناطق لاستئجار شقق فاخرة في دبي، فتصدّرت منطقة «دبي مارينا» القائمة، إذ ارتفع متوسط القيمة الإيجارية لفئة «غرفة وصالة» في «دبي مارينا» بنسبة 9.76% ليبلغ 67 الف درهم سنوياً، ولفئة «غرفتين وصالة» إلى 103 آلاف درهم سنوياً، بنسبة ارتفاع 6.08%.

وجاءت منطقة «داون تاون دبي» في المرتبة الثانية كواحدة من أفضل المناطق لاستئجار شقق فاخرة في دبي، إذ ارتفع متوسط القيمة الإيجارية لفئة «غرفة وصالة» بنسبة 10.33% ليبلغ 89 الف درهم سنوياً، ولفئة «غرفتين وصالة» 147 ألف درهم سنوياً بنسبة ارتفاع 16.99%.

وأشار التقرير إلى منطقة «جميرا بيتش ريزيدنس» (جي بي آر) توفر مجموعة فاخرة من العقارات، وقد شهدت جميعها ارتفاعاً في متوسط القيمة الإيجارية مقارنة مع الربع الثاني من عام 2021.

ويقدّر متوسط القيمة الإيجارية لـ«غرفة وصالة» بنحو 90 ألف درهم سنوياً بارتفاع نسبته 12.23%، ولـ«غرفتين وصالة» 137 الف درهم. كما ارتفع معدل القيمة الإيجارية لشقة من ثلاث غرف نوم وصالة، ليبلغ 151 ألف درهم سنوياً بنسبة ارتفاع 13.30%.



بدورها، سجلت «نخلة جميرا» ارتفاعاً في متوسط القيمة الإيجارية ليصل إلى 155 الف درهم سنوياً لفئة «غرفتين وصالة» بارتفاع نسبته 5.45% عن الربع الثاني من عام 2021، في ما سجلت منطقة «سيتي ووك» انخفاضاً في متوسط القيمة الإيجارية للفئة نفسها، ليصل إلى 132 ألف درهم بنسبة انخفاض 9.76%.

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