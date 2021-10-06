اقتصادية دبي تخالف معرض سيارات ضلل المستهلكين من خلال أحد المشاهير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، معرض سيارات، قام بحملة إعلانية مضللة للمستهلكين، معلنا من خلالها توفير سيارات بمواصفات معينة وتقديم مزايا وهدايا عند شراء تلك السيارات، مستخدما أحد مشاهير التواصل الاجتماعي.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان اليوم، أنه تم استدعاء إدارة المعرض للحضور رسميا إلى مقر الدائرة لإيقاف هذه الممارسة السلبية.

وأوضحت اقتصادية دبي، أنها تعتبر التاجر المروج لأي حملة إعلانية مضللة للمستهلكين عبر حساب التواصل الاجتماعي الخاص به أو من خلال مشاهير التواصل الاجتماعي، مسؤولاً عن محتوى الإعلان والمزايا والتخفيضات والهدايا التي يتم الترويج عنها، ومن هنا توجه اقتصادية دبي قطاع الاعمال بالتأكد من دقة الحملات الإعلانية والحصول على تصريح لهذه الحملات الترويجية لديها قبل البدء بتنفيذها.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أي إعلان مضلل وتخفيضات وهمية عبر التطبيق الذكي "مستهلك دبي"، أو الاتصال على الرقم (600545555) أو عبر الموقع الإلكتروني (consumerrights.ae).



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