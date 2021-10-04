تعاونية الشارقة تفتح فروعها بالمنطقة الشرقية 24 ساعة استعداداً لمواجهة "شاهين"

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية الشارقة فتح فروعها في المنطقة الشرقية على مدار 24 ساعة، وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى احتمال اقتراب العاصفة المدارية شاهين من المنطقة، مما يمكن للأفراد التسوق في أي وقت.

أوضح الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة ماجد الجنيد بأن التعاونية عملت على توفير جميع المنتجات التي يحتاجها سكان المنطقة الشرقية ضمن مخزونها الذي يلبي احتاجات المنطقة، كما استعدت بفريق كامل من الفنيين والمختصين لضمان سير العمل وانسيابيته في الفروع، و تواصلت مع عدد من الهيئات المعنية بالأمن والسلامة، مع الاستعداد التام إلى تقديم مختلف أشكال التعاون مع الدفاع المدني، ومراكز الشرطة، والبلدية، لضمان سلامة جميع سكان المنطقة.

وقال ماجد الجنيد:" إن استجابة تعاونية الشارقة للمستجدات والتطورات الطارئة، يأتي في إطار مسؤولياتها المجتمعية، التي تنسجم مع استراتيجياتها وخططها الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للأشخاص، من خلال توفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية التي تلبي احتياجاتهم، مع الحفاظ على سلامتهم، باعتبارها أولوية قصوى.

وأضاف أن التعاونية تستشرف ضمن خططها السنوية التحديات المتوقعة، وتضع ضمن استراتيجياتها حلولاً مسبقة، لضمان استمرارية العمل، وتلبية احتياجات الناس، مؤكداً أن عمل التعاونية على مدار 24 ساعة يصاحبه التزاماً بمعايير وإجراءات السلامة المتبعة.

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