«غرفة الشارقة» تبحث فرص الاستثمار في غواتيمالا

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال لقائها وفداً حكومياً رفيع المستوى من غواتيمالا، سُبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، ومجالات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس مجلس إدارة الغرفة، عبدالله سلطان العويس، وزير الاقتصاد في غواتيمالا، أنتونيو معلوف، ونائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، شيرلي أغيلار، وسفير غواتيمالا لدى الدولة، لارس بيرا.

وأفادت الغرفة في بيان صادر، أمس، بأن الجانبين عقدا اجتماعاً تناول سُبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وآفاق دعمها وتطورها، بما يخدم بيئة الأعمال المشاركة، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الاقتصادية الثنائية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تحفيز الاستثمارات في قطاعات متنوّعة، أبرزها الزراعة والصناعة وتعزيز التجارة البينية والسياحة.

وأكد العويس أن «غرفة الشارقة» حريصة على تعزيز سُبل التعاون والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في جهود توثيق الروابط ودفعها إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الغرفة على استعداد لافتتاح مكتب تمثيلي لغواتيمالا لتسهيل عمليات الاستثمار وتقويتها.

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