بدء تداول أسهم «أدنوك للحفر» برأسمال سوقي يبلغ 36.7 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن إدراج «أدنوك للحفر» كشركة مساهمة عامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس.

ويأتي ذلك، في أعقاب عملية اكتتاب أولي على أسهم «أدنوك للحفر»، جمعت «أدنوك»، من خلالها عائدات تزيد على أربعة مليارات درهم، ما يجعل هذا الاكتتاب أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن، وأول إدراج في المقر الجديد للسوق الذي تم افتتاحه أخيراً.

وسيسهم هذا الإنجاز في تعزيز نمو وتوسع أسواق المال المحلية في أبوظبي، كما يدعم تطور اقتصاد دولة الإمارات والقطاع الخاص، بما يتماشى مع «مبادئ الخمسين» لدولة الإمارات، التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام.

إقبال كبير

وشهد الاكتتاب العام على أسهم «أدنوك للحفر» إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم، وتجاوزت تغطية الطرح 31 ضعف القيمة المستهدفة لجميع شرائح المستثمرين.

ومن المتوقع أن تكون «أدنوك للحفر» من بين أكبر 10 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث قيمتها السوقية، التي تبلغ 36.7 مليار درهم عند الإدراج، ما يسهم في دعم تنويع القطاعات في سوق أبوظبي، وتعزيز جاذبيته وقدرته على توفير المزيد من الخيارات والفرص الاستثمارية.

إنجاز جديد

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قبل مراسم قرع الجرس إيذاناً ببدء التداول: «يأتي إدراج (أدنوك للحفر) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليمثل إنجازاً جديداً ضمن استراتيجية (أدنوك) لتعزيز القيمة، وليؤكد التزام (أدنوك) بـ(مبادئ الخمسين)، التي وضعتها القيادة الرشيدة لانطلاقة حقبة جديدة من النمو في دولة الإمارات للـ50 عاماً المقبلة».

مزيد من الفرص

وأضاف الجابر أن «هذا الإدراج سيوفر مزيداً من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين، للاستفادة من مسار النمو الناجح لشركة (أدنوك للحفر)، التي تعدّ مُمكّناً رئيساً لتنفيذ خطط (أدنوك) للنمو الذكي، وتوسعة وتطوير أعمالها».

وأشار إلى أن «الطلب الكبير على هذا الاكتتاب وتجاوز تغطية الطرح القيمة المستهدفة بعشرات المرات، يعكسان ثقة المستثمرين الكبيرة بـ(أدنوك للحفر)، وجاذبية الفرص التي توفرها (أدنوك)، كما يؤكدان مكانة دولة الإمارات وجهةً اقتصادية واستثمارية عالمية موثوقة وجذابة».

حدث بارز

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، محمد علي الشرفاء الحمادي، إن «إدراج أسهم (أدنوك للحفر) يمثل حدثاً بارزاً بالنسبة لنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أمر من شأنه تعزيز سوق المال، وتوفير فرصة فريدة للمستثمرين للاستفادة من قطاع مهم ومزدهر من اقتصاد الإمارة».

ثقة كبيرة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، عبدالرحمن الصيعري، إن «نجاح الاكتتاب العام الأولي وإدراج (أدنوك للحفر) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يعكسان الثقة الكبيرة بشركة (أدنوك للحفر)، ودورها المحوري في تمكين (أدنوك) من استكشاف وتطوير موارد الطاقة، وتسخيرها لخدمة الوطن على مدى ما يقرب من 50 عاماً».

تسعير

يشار إلى أن «أدنوك» كانت قد أعلنت في 13 سبتمبر الماضي عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للحفر» بواقع 2.30 درهم للسهم، وذلك في أعقاب الإعلان عن نيتها طرح حصة أقلية في أسهم «أدنوك للحفر» في السادس من الشهر ذاته، ثم أعلنت الشركة في 22 سبتمبر عن زيادة نسبة الأسهم في الطرح العام الأولي من 7.5% إلى 11%.

وبعد انتهاء فترة الاكتتاب، تم تخصيص الشريحة الأولى للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بنسبة 10%، والشريحة الثانية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية بنسبة 86%، والشريحة الثالثة لموظفي مجموعة شركات «أدنوك» والمتقاعدين من مواطني الإمارات بنسبة 4%.

• الاكتتاب على أسهم «أدنوك للحفر» شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين.

سلطان الجابر:

• «الإدراج الجديد يوفر مزيداً من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين».

نجاح

قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري، إن «إدراج شركة (أدنوك للحفر)، هو ثاني طرح عام أولي في السوق خلال العام الجاري، كما أنه يعتبر شهادة على النجاح الذي حققته استراتيجية (ADX One) في تقديم مجموعة متنوّعة من المنتجات والخدمات».

وأضاف أن «إدراج (أدنوك للحفر) سيعمل على جذب مستثمرين ومُصدرين جدد، وتعزيز القيمة السوقية، التي تجاوزت تريليون درهم للمرة الأولى في عام 2021».

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