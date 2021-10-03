«الاقتصاد»: 13.87 ألف علامة تجارية جديدة خلال 9 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من 13 ألفاً و878 علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى يوم أمس، بمعدل جاوز 50.5 علامة تجارية يومياً، وسط تنوّع كبير في العلامات المسجلة من جانب شركات محلية وأجنبية، نتيجة تنامي جاذبية الدولة مركزاً استثمارياً وتجارياً في المنطقة والعالم.

وأوضحت الوزارة في تقرير أمس، أنه تم تسجيل 1690 علامة تجارية خلال سبتمبر الماضي، في استمرار للأداء الذي يشهده قطاع العلامات التجارية منذ بداية العام الجاري، ما يؤكد تعافي الاقتصاد بخطوات متسارعة، تزامناً مع استضافة «إكسبو 2020 دبي».

ووفقاً للوزارة، فقد شملت العلامات التجارية المسجلة، قطاعات ومجالات مختلفة، بعضها سلعي، والآخر خدمي، كما شملت شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى.

وتنوّعت العلامات المسجلة خلال سبتمبر 2021، مع تركزها في قطاعات رئيسة مثل: التكنولوجيا، العقارات، النقل، الملاحة البحرية، المقاولات ومواد البناء، المواد الغذائية، الأدوية والمواد الصيدلانية، تصنيع مضادات الفيروسات، تجارة الجملة والتجزئة، المطاعم، السيارات، فضلاً عن الإلكترونيات، الاستشارات، خدمات القوى العاملة، الأبحاث، الإعلام، الأندية، الأزياء، المنظفات، خدمات التصميم، والمجوهرات.

ويدعم هذا النشاط في العلامات التجارية، مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالإنتاج والتصدير إلى مختلف دول العالم.

وأسهمت حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الماضية، في تعزيز نشاط قطاع العلامات التجارية، لتحافظ الدولة على موقعها باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر جذباً، وتنافسية على مستوى المنطقة.

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