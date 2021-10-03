"هيتاشي إيه بي بي" تستعرض الاستدامة والحلول الرقمية في "ويتيكس 2021"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ستقوم شركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" الرائدة عالمياً في مجال الطاقة والتقنيات، بتعزيز واستعراض حلولها وخدماتها في مجالات الاستدامة والكهرباء والتقنيات الرقمية، وذلك ضمن الدورة الثالثة والعشرين لمعرض "ويتيكس" والدورة السادسة لمعرض دبي للطاقة الشمسية، والذي سيقام ما بين الخامس والسابع من شهر أكتوبر في مركز دبي للمعارض في مباني "أكسبو 2020 دبي".

وتشارك شركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" كراعي "تيتانيوم" لمعرض "ويتيكس" الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، والذي يُعد الفعالية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في مجالات الطاقة والماء والبيئة.

وقال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: "تأتي هذه الدورة من معرض "ويتيكس" في وقت هام بالنسبة للأعمال التي تتوقع طفرة في النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء، وتشكّل إقامة المعرض حضورياً هذا العام خير دليل أيضاً على مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة لجهودها في مواجهة الوباء والعودة إلى الوضع الطبيعي، لتمهّد الطريق للنمو التجاري والاقتصادي".

ستركز "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" بشكل رئيسي هذا العام على الاستدامة والرقمنة، كما ستستعرض محفظتها المتنوعة من الحلول الكهربائية والتكنولوجيّة، والتي ستعزز الوصول إلى مستقبل محايد للكربون. وتهدف الحلول والخدمات التي تقدمها الشركة إلى مساعدة العملاء في تجاوز التعقيدات ورفع الكفاءة وتسريع التحول إلى مستقبل طاقة خالٍ من الكربون.

وتابع مصطفى: "أطلقنا مؤخراً خطتنا الاستراتيجية الجديدة "الاستدامة 2030"، والتي تؤكد التزامنا تجاه مستقبل الطاقة المستدامة، حيث سيسلّط وجودنا في "ويتيكس" الضوء على مجموعتنا من الحلول الكهربائية التي تدعم الركائز الأربع الرئيسة المتمثلة في كل من الكوكب والناس والسلام والشراكات"، وأضاف: "تستمد استراتيجية الاستدامة لدينا الإلهام من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والتي ترتبط كل من ركائزها الأساسية الاستراتيجية بأهداف الأعمال التجارية، مما يساهم في تكوين قيم اجتماعية وبيئية واقتصادية".

ويمثل "ويتيكس" منصة مثالية لـ"هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" لتستعرض آخر تطوراتها التقنية، وتناقش آخر التوجهات في مجال الطاقة وحفظ المياه وتوفير الموارد الطبيعية وبناء بيئة مستدامة. يذكر أن الشركة شريك رسمي في الجناح السويدي في أكسبو دبي 2020. واعتبارًا من أكتوبر 2021، "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" ستصبح "هيتاشي إنرجي".

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