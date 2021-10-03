مرسوم بتشكيل مجلس إدارة سلطة «دبي للسلع المتعددة»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة سُلطة مركز دبي للسلع المتعددة برئاسة حمد مبارك بوعميم، وعضوية كل من: عبدالواحد عبدالرحيم العلماء، نائباً للرئيس، وعبدالله سيف الشامسي، وتشارلز جورج ويب، وروجر ألفريد بيرنيشتاين، وتيري جان لويس جيمونيت، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لسُلطة المركز.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news