معهد إدارة المشاريع يطلق منصة افتراضية لإلهام المبتكرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق معهد إدارة المشاريع PMI، منصة Make Reality الافتراضية المصممة لتكون مصدر إلهام للمبتكرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركزا يحفزهم لتحقيق التحول والأثر الاجتماعي الإيجابي على مستوى العالم في ظل ما تطرحه جائحة "كوفيد-19" من تحديات.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن المنصة تستعرض قصص نجاح أصحاب الأفكار المبتكرة من أنحاء المنطقة كنماذج ملهمة يحتذى بها لدعم عزيمة صناع التغيير على إطلاق وإنجاز مشاريع التحول المؤثرة.

وقالت المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط، غريس نجار، إنه "على الرغم من أن جائحة (كوفيد-19) علقت عمل العديد من المبادرات المهمة حتى العام 2021، فيما تم التخلي عن بعض المشروعات تماما، إلا أن معظم القادة والمبتكرين قاموا بإيجاد أساليب جديدة للتفكير والتعاطي مع التحديات التي فرضتها الجائحة، وابتكار طرق أفضل لتجاوزها".

وأضافت نجار: "نحن في معهد إدارة المشاريع نؤمن بهذه القناعة العامة بالتفاؤل والحماس، وقد قمنا بإطلاق منصة Make Reality على خلفيتها، التزاما منا بتعزيزها والبناء عليها".

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