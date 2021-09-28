«جمارك دبي» تخلّص 12.6 ألف طن بضائع لـ «إكسبو» بـ 948 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت دائرة جمارك دبي، أمس، أنها أنجزت 1432 بياناً جمركياً خاصاً ببضائع معرض «إكسبو 2020 دبي»، موضحة أن كمية البضائع التي تم تخليصها للمعرض تبلغ 12.6 ألف طن، بقيمة وصلت إلى أكثر من 948 مليون درهم.

تسهيلات

وأعلنت الدائرة في بيان أنها تقدم تسهيلات ومميزات جمركية مختلفة للمشاركين وزوار المعرض، منها توفير جميع خدمات «جمارك دبي» عبر منصاتها الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ويندرج تحتها التسجيل الإلكتروني، وتقديم البيانات الجمركي، واعتماد النسخ والمستندات الإلكترونية، دون الحاجة لزيارة المراكز.

التسجيل والترخيص

وبيّنت «جمارك دبي»، أنه في ما يخص التسجيل والترخيص، فقد تم اعتماد منصة بوابة دبي التجارية لطلبات الرخص الخاصة بالمشاركين الرسميين بالمعرض، واستخراج الرموز الجمركية لتسهيل وتسريع إجراءات الشحن والتسجيل في الهيئة الاتحادية للجمارك.

وأضافت أنه تم استحداث رمز خاص في أنظمة الجمارك يخص بيانات المشاركين في المعرض، ويميزهم عن بقية المعاملات الأخرى لتمكين جميع الوحدات التشغيلية من معرفة المشاركين، وضمان سرعة الاستجابة، كما تقرر إعفاء الدول المشاركة من دفع رسوم التسجيل للتسهيل وتقليل النفقات على الشركات، ما ينعكس إيجاباً على دور الجمارك في دعم التجارة وتسهيل مرور البضائع.

دعم

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «جمارك دبي» شاركت في دعم المعرض منذ تقديم ملف الاستضافة، واستمرت في تقديم خدمات وتسهيلات جمركية على مدار الساعة للمشاركين، مشيراً إلى أن الدائرة توجت جهودها بالفوز بجائزة الجهة الحكومية الداعمة لـ«إكسبو 2020» في الدورة 21 لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2018.

خدمات

وأضاف مصبح: «لدينا خدمات متعددة ومتنوعة تلبي جميع احتياجات العارضين والزوار، إذ إن من خدماتنا للتسهيلات التجارية للمعرض قناة (إكسبو 2020 الجمركية الذكية)، ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تم إطلاقه على المستوى الاتحادي، ونظام الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين لتسريع حركة الزوار».

وتابع أنه «خلال فعاليات (إكسبو) ستقدم (جمارك دبي) عرضاً تعريفياً متكاملاً لاطلاع المشاركين في المعرض على الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع التجاري، وتعزيز التبادل التجاري مع الشركاء، وفتح خطوط تجارية جديدة»

إضافة نوعية

وقال مصبح إن «معرض (إكسبو) يمثل تظاهرة اقتصادية وثقافية لمدة ستة أشهر كاملة، وهو ما يمثل إضافة نوعية وثرية لمنظومة الاقتصاد المحلي الشاملة، لتحقيق التنمية المستدامة، وترسخ مكانة دبي على خريطة المدن العالمية ».

اكتمال الاستعدادات

بدوره، قال مدير إدارة عمليات المسافرين في «جمارك دبي»، إبراهيم الكمالي، إن الدائرة أكملت استعداداتها لاستقبال الحدث العالمي، وهناك 864 من موظفي الإدارة مستعدون لمعرض «إكسبو» من خلال وجود عدد 447 مفتشاً على مدار الساعة.

وأضاف أنه تم عقد برنامج تدريبي برنامج تعريفي لـ«إكسبو» بالتعاون مع مؤسسة مطارات دبي لإعداد المفتشين لاستقبال الزوار، موضحاً أن البرنامج يعمل على توفير المعلومات المتعلقة بالمعرض مثل (موقع المعرض، مدة المعرض، أسعار التذاكر، الفئات المعفاة، أوقات عمل المعرض، المشروعات المستقبلية، الأجنحة الرئيسة للمعرض).

فريق عمل خاص لاستقبال الزوار

قال مدير إدارة عمليات المسافرين في «جمارك دبي»، إبراهيم الكمالي، إن الإدارة جهزت فريق عمل خاصاً لاستقبال زوار معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن الفريق تضمن أعضاء من كل مباني المسافرين، حيث تم عقد اجتماعات دورية مع الشركاء الاستراتيجيين، لمتابعة المستجدات، وطرح أفضل المبادرات لتسهيل دخول زوار «إكسبو»، مثل التنسيق بوجود طبيب من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالمطارات للاطلاع والإفراج عن الأدوية الشخصية، والمسارات الخاصة لذوي الهمم، وتوفير مسار خاص لأصحاب الدعوات، وذلك بالتعاون مع مكتب «إكسبو».

وأضاف الكمالي، أن الإدارة طوّرت مبادرة الإفصاح المبكر الذكي من خلال التحسينات الأخيرة، بحيث يمكّن المستخدمين من استخدام التطبيق من دون الاتصال بشبكة المعلومات، وسهولة التنقل والبحث عبر التطبيق، لافتاً إلى أن أهمية التطبيق تبرز في تسهيل عملية الإفصاح المالي والسلع بشكل سريع وآمن، دون الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية، كما يوفر التطبيق قناة لنقل المعلومات إلى المسافرين حول الأنظمة والقوانين الجمركية المتبعة.

«جمارك دبي» شاركت في دعم المعرض منذ تقديم ملف الاستضافة، واستمرت في تقديم خدمات وتسهيلات على مدار الساعة للمشاركين.

برنامج تعريفي لـ «إكسبو» بالتعاون مع مؤسسة مطارات دبي.

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