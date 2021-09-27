«طيران الإمارات» تتوسّع في تشغيل «العملاقة» مع نمو الطلب على السفر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أنها ستنشر مزيداً من طائراتها العملاقة «A380» إلى وجهات أكثر، عبر شبكة خطوطها خلال الشهرين المقبلين، استجابة لمواصلة تخفيف قيود السفر، ونمو الطلب، في وقت كشفت فيه، بمناسبة مرور 35 عاماً على بدء خدمتها إلى العاصمة الأردنية، عمّان، عن نقلها منذ انطلاق أول رحلة لها في عام 1986، أكثر من 6.2 ملايين راكب على نحو 32 ألف رحلة بين عمّان ودبي.

الطائرة العملاقة

وتفصيلاً، أعلنت «شركة طيران الإمارات»، أنها ستنشر مزيداً من طائراتها العملاقة «A380» إلى وجهات أكثر، عبر شبكة خطوطها خلال الشهرين المقبلين، وذلك استجابة لمواصلة تخفيف قيود السفر، ونمو الطلب حول العالم.

وأفادت بأنه من المقرر أن يصل عدد الوجهات التي ستخدمها الطائرة العملاقة مع نهاية نوفمبر 2021 إلى 27 مدينة، مقابل 16 مدينة حالياً، لافتة إلى أنه مع إضافة 11 مساراً إلى شبكة «A380» بحلول نوفمبر، وزيادة أعداد الرحلات التي تخدمها هذه الطائرات حالياً، فإن «طيران الإمارات» تقف على عتبة تقديم 165 ألف مقعد إضافي على متن «العملاقة» للمتعاملين.

وجهات عالمية

وتشمل المدن التي ستعيد «طيران الإمارات» خدمة طائرات «A380» إليها تدريجياً وجهات سياحية وتجارية شهيرة مثل: أمستردام، برشلونة، دوسلدورف، هامبورغ، جوهانسبرغ، مدريد، ميلانو، الرياض (بعد الحصول على الموافقة الحكومية)، ساو باولو، وزيوريخ. كما ستنضم وجهة جديدة إلى الشبكة، إذ من المقرر إطلاق خدمة يومية إلى مدينة إسطنبول التركية في الأول من أكتوبر المقبل.

وتعمل «طيران الإمارات» على توسيع نطاق عملياتها عبر شبكتها العالمية، لتلبية الطفرة في الطلب على السفر إلى دبي والوجهات الأخرى، التي تسمح بدخول جنسيات محددة، ومن متلقي اللقاحات دون حجر صحي.

واستقبلت دبي بأمان، أكثر من أربعة ملايين زائر من السياح ورجال الأعمال منذ أعادت فتح أبوابها أمام حركة السفر العالمي في يوليو 2020، في وقت تستعد فيه المدينة، عشية انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، لاستقبال الزوار في أكبر تجمع في العالم على مدى ستة أشهر، يتضمن تشكيلة غنية من العروض الحية والأحداث الترفيهية وورش العمل، إضافة إلى الأجنحة الوطنية.

خط «دبي ــ عمّان»

إلى ذلك، تحتفل «طيران الإمارات» بمرور 35 عاماً على بدء خدمتها إلى العاصمة الأردنية، عمّان.

وكشفت الناقلة أنها نقلت منذ انطلاق أول رحلة لها في عام 1986، أكثر من 6.2 ملايين راكب على نحو 32 ألف رحلة بين عمّان ودبي، ما أسهم في دعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار بين الدولتين.

وأكدت «طيران الإمارات» أن عمان أثبتت أهميتها وجهة رئيسة لها في الشرق الأوسط، لافتة إلى أنها وسعت عملياتها في الأردن خلال السنة الماضية، وتشغل حالياً رحلتين يومياً بين عمّان ودبي، إحداهما بطائرات «A380».

وقال مدير «طيران الإمارات» في الأردن، محمد لوتاه: «يسعدنا أن نحتفل بمرور 35 عاماً على بدء خدمة عمّان، ونؤكد التزامنا تجاه تحقيق الاتصال العالمي بالأردن، مع بدأ مرحلة التعافي الاقتصادي من الآثار غير المسبوقة لجائحة (كوفيد-19)»، لافتاً إلى أن الأردن سوق مهمة لـ«طيران الإمارات».

وأضاف لوتاه: «تعتبر عمّان واحدة من الوجهات الـ16 التي نسير إليها طائراتنا (A380) العملاقة، ونحن نأمل خلال السنوات المقبلة في تعزيز عملياتنا بشكل أكبر لخدمة المزيد من المتعاملين والمجتمعات والشركات الأردنية».

الشحن الجوي

وتُعد «الإمارات للشحن الجوي» لاعباً رئيساً يربط الشركات الأردنية بدبي، وعبرها إلى أكثر من 135 وجهة حول العالم. وقد نقلت الشركة في السنتين الماضيتين وخلال الجائحة أكثر من 35 ألف طن من البضائع من العاصمة عمّان وإليها، على طائرات الركاب وتلك المخصصة للشحن، أبرزها سلع التجارة الإلكترونية، والإلكترونيات، والفواكه والخضراوات الطازجة، والمستلزمات الطبية الأساسية، ومعدات الوقاية الشخصية، فضلاً عن لقاحات «كوفيد-19».

أكبر مشغل لـ «العملاقة»

تُعد «طيران الإمارات» أكبر مشغل لطائرات «A380» العملاقة في العالم، إذ سيصل تعداد أسطولها من هذا الطراز إلى 118 طائرة بحلول نهاية العام الجاري، بما فيها ست طائرات مجهزة بمقاعد الدرجة السياحية الممتازة، وتوزيع أربع درجات. وتخدم الناقلة حالياً برحلات منتظمة أكثر من 120 مدينة، تمثل 90% من شبكة خطوطها قبل الجائحة، وتمضي قدماً في جهود استعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام، مع إعادة أكثر من 50 طائرة من طراز «A380» إلى الخدمة.

ويفضل المسافرون تجربة طائرة الإمارات «A380» بفضل المساحة الإضافية لمد الساقين، وأكبر شاشات القطاع في جميع المقصورات، كما يستمتع ركاب الدرجتين الأولى والأعمال بالأجنحة الخاصة وحمّام «شاور سبا»، والمقاعد التي تتحول إلى أسرّة مستوية، والصالون الجوي.

وقد اختبر خدمات ومنتجات الطائرة «A380» ما يزيد على 250 ألف مسافر بين عمّان ودبي حتى اليوم.

عدد الوجهات التي ستخدمها الطائرة العملاقة مع نهاية نوفمبر 2021 يصل إلى 27 مدينة.

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