"طيران الإمارات" تنقل 6.2 ملايين مسافر بين دبي وعمّان خلال 35 عاماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "طيران الإمارات" اليوم، أنها نقلت منذ انطلاق أول رحلة لها إلى عمّان في عام 1986، أكثر من 6.2 ملايين راكب على نحو 32 ألف رحلة بين العاصمة الأردنية ودبي، ما أسهم في دعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار بين الدولتين.

وأفادت الناقلة، بمناسبة مرور 35 عاماً على خدمة الأردن، بأن عمان أثبتت أهميتها كوجهة رئيسة لها في الشرق الأوسط، لافتة إلى أنها وسعت عملياتها في الأردن خلال السنة الماضية، حيث تشغل حالياً رحلتين يومياً بين عمّان ودبي، إحداهما بطائرات A380".

وقال مدير "طيران الإمارات" في الأردن، محمد لوتاه: «يسعدنا أن نحتفل بمرور 35 عاماً على بدء خدمة عمّان، ونؤكد التزامنا تجاه تحقيق الاتصال العالمي بالأردن التي بدأ مرحلة التعافي الاقتصادي من الآثار غير المسبوقة لجائحة (كوفيد-19)»، لافتاً إلى أن الأردن سوق مهمة لـ"طيران الإمارات".



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