"كارفور" تقدّم 260 عربة تسوّق مجانية كل يوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلسة متاجر "كارفور"، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم"، أنها ستقدم 260 عربة تسوق مجانية كل يوم، احتفالا بذكرى تأسيسها الـ26، وذلك اعتبارا من 26 سبتمبر الجاري وحتى 16 أكتوبر، إلى جانب إطلاق خصومات كبيرة تصل حتى 50%.

وأوضحت "كارفور" في بيان اليوم، أنه سيتم اختيار عربات التسوق الرابحة بشكل عشوائي كل يوم على مدار 21 يوماً، وبدون وضع حدّ أقصى على حجم مشتريات عربات التسوق الرابحة، كما سيتم اختيار الرابحين من بين المتسوّقين في متاجر "كارفور" أو عبر الإنترنت على حد سواء.

وأضافت أن مخدّمات صناديق الدفع ستقوم بالاختيار العشوائي لعربات التسوّق التي ستخرج مجاناً في فروع الـ"هايبر ماركت" و"السوبر ماركت" في دولة الإمارات، أما المتسوّقون الفائزون عبر الإنترنت فيحصلون على قسيمة شرائية بذات القيمة خلال فترة لا تزيد على 11 يوماً بعد إتمام عمليات الشراء.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في "كارفور الإمارات"، برناردو بيرلويرو: "من خلال دفعنا لثمن مشتريات 260 عميلاً كل يوم، سنسهم في نشر البهجة باحتفالنا بالذكرى الـ26 لانطلاقتنا في الإمارات، وتحقيق أسعد اللحظات لكل المتسوقين، كل يوم، على مدار هذا الشهر الاحتفالي".

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