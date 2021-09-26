حمدان بن محمد: نمو قوي ومبشّر لتجارة دبي الخارجية وصل إلى 31%

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بأن نمو تجارة دبي الخارجية هو نمو قوي ومبشّر، حيث وصل إلى 31% بإجمالي 722 مليار درهم في النصف الأول من 2021.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر": "نمو قوي ومبشّر لتجارة دبي الخارجية وصل إلى 31% بإجمالي 722 مليار درهم في النصف الأول من 2021.. نمضي بثقة وبروابط قوية مع العالم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للوصول بتجارة دبي إلى تريليوني درهم خلال خمس سنوات وإضافة 200 مدينة جديدة لشبكة شركائنا التجاريين".

وأضاف سموه: "خبرة دبي الطويلة مع التجارة وتلبيتها لتطلعات التجار بما تملكه من بنية تحتية وتجهيزات لوجستية من بين الأفضل في العالم وبيئة رقمية ذكية تسهل إجراءات التبادلات التجارية عوامل تؤكد قدرتنا الكاملة على التجاوب بمرونة تامة وكفاءة عالية مع متغيرات الأسواق وما قد تحمله من فرص وتحديات".

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