«جمارك دبي» تُعيد تدوير بضائع مقلدة بقيمة 750 ألف درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي، بأنها أعادت تدوير بضائع مُقلدة، تبلغ قيمتها التقديرية 750 ألف درهم، مشيرة إلى أن البضائع التي تم ضبطها في المراكز الجمركية أخيرا، عبارة عن 113 ألف قطعة لـ13 علامة تجارية، تشمل أنواعاً مختلفة من (الحقائب والملابس والهواتف وسماعات الأذن، وأدوات تجميل نسائية).

وأضافت الدائرة في بيان، أنه سيتم تحويل تلك البضائع بعد إعادة تدوريها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى.

وجاءت عمليات إعادة التدوير بحضور ممثلين من الهيئات الدبلوماسية والقنصليات للولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وكوريا والمملكة المتحدة، وفرنسا، بمشاركة ضباط التفتيش من مركزيّ جمارك قرية الشحن، وجبل علي وقسم حل نزاعات الملكية الفكرية، إذ أنجزت عمليات التدوير على مدار أربعة أيام متتالية واستمرت خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2021.

وأكدت «جمارك دبي» أن ذلك يأتي انطلاقا من دعمها لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات صاحبة العلامات التجارية ودعماً لحماية البيئة في دولة الإمارات.

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