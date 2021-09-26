الكشف عن أكثر الوظائف طلباً في الإمارات خلال الأشهر الـ3 المقبلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط، الذي أجراه أخيرا موقع "بيت.كوم"، بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف" المتخصصة بأبحاث السوق، أن أكثر من سبعة من 10 أصحاب العمل (72%) في دولة الإمارات يخططون لتعيين موظفين جدد خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن معظم الشركات في الدولة تبحث عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (52%) والقدرة على العمل ضمن فريق (48%)، والمهارات القيادية الجيدة (43%).

وأوضح المؤشر، الذي يعتبر دراسة متعمقة تهدف إلى قياس توفر الوظائف واتجاهات التوظيف السائدة، أن وظائف مندوب خدمة العملاء (25%) وتنفيذي المبيعات (19%) ومدير الموارد البشرية (17%) وموظف الاستقبال (17%)، تعد من أكثر الوظائف طلباً في دولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ووفقا لنتائج الاستبيان، الذي اعتمد عليها المؤشر، برزت شهادات إدارة الأعمال (34%)، والهندسة (28%)، وتكنولوجيا المعلومات %17) كالمؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الدولة.

وأفاد 38% من أصحاب العمل الذين شاركوا في الاستبيان، بأنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بخبرة إدارية (القدرة على إدارة فريق)، بينما قال 31% إنهم يبحثون عن مرشحين من ذوي الخبرة المتوسطة، في حين يبحث 24% عن مرشحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق.

كما برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (52%)، يليها القدرة على العمل ضمن فريق (48%)، والمهارات القيادية الجيدة (43%)، والقدرة على العمل تحت الضغط (37%)، كأكثر المهارات المطلوبة في المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news