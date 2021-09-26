الكشف عن أكثر الوظائف طلباً في الإمارات خلال الأشهر الـ3 المقبلة
كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط، الذي أجراه أخيرا موقع "بيت.كوم"، بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف" المتخصصة بأبحاث السوق، أن أكثر من سبعة من 10 أصحاب العمل (72%) في دولة الإمارات يخططون لتعيين موظفين جدد خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن معظم الشركات في الدولة تبحث عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (52%) والقدرة على العمل ضمن فريق (48%)، والمهارات القيادية الجيدة (43%).
وأوضح المؤشر، الذي يعتبر دراسة متعمقة تهدف إلى قياس توفر الوظائف واتجاهات التوظيف السائدة، أن وظائف مندوب خدمة العملاء (25%) وتنفيذي المبيعات (19%) ومدير الموارد البشرية (17%) وموظف الاستقبال (17%)، تعد من أكثر الوظائف طلباً في دولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقا لنتائج الاستبيان، الذي اعتمد عليها المؤشر، برزت شهادات إدارة الأعمال (34%)، والهندسة (28%)، وتكنولوجيا المعلومات %17) كالمؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الدولة.
وأفاد 38% من أصحاب العمل الذين شاركوا في الاستبيان، بأنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بخبرة إدارية (القدرة على إدارة فريق)، بينما قال 31% إنهم يبحثون عن مرشحين من ذوي الخبرة المتوسطة، في حين يبحث 24% عن مرشحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق.
كما برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (52%)، يليها القدرة على العمل ضمن فريق (48%)، والمهارات القيادية الجيدة (43%)، والقدرة على العمل تحت الضغط (37%)، كأكثر المهارات المطلوبة في المنطقة.
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