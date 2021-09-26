«دبي للسياحة»: الشركاء الدوليون يسهمون في تسريع تعافي القطاع بالإمارة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أهمية الدور الذي يلعبه الشركاء الدوليّون في قطاع الضيافة، وإسهامهم الفاعل في تسريع وتيرة تعافي قطاع السياحة بالإمارة، وذلك في الوقت الذي تعزز دبي من شراكاتها الاستراتيجية في الأسواق المحلية والدولية للاستعداد لمرحلة ما بعد جائحة «كورونا».

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، خلال لقائه، أخيراً، مسؤولي سلسلة «ماريوت العالمية» في دبي، بالدعم الذي تقدمه هذه العلامة التجارية الرائدة في قطاع الضيافة، وجهودها في إظهار مدينة دبي وجهةً آمنةً ومفضلةً للزيارة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة لدى المسافرين الدوليين.

ولفت كاظم إلى الإسهامات التي يقدمها الشركاء والجهات المعنية، مثل «ماريوت العالمية»، من أجل تحقيق الاستقرار في القطاع، كما استعرض أمامهم مستويات الأداء للقطاع خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري، مع الإشارة إلى نمو عدد الزوار الدوليين ليبلغ نحو ثلاثة ملايين زائر، وكذلك نسبة الإشغال العالية للمنشآت الفندقية، لتتبوأ دبي المركز الثاني عالمياً بعد لندن وباريس من حيث نسبة الإشغال الفندقي، بمعدل وسطي بلغ 61%، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري.

وأكد ضرورة الاستفادة من جميع الجهود المبذولة لجذب المزيد من الزوار الدوليين، لاسيما مع الاستعداد لاستضافة «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى الاحتفالات الخاصة باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ولفت إلى أنه مع توظيف قطاع الضيافة لكوادر عاملة، سواء من المواطنين أو المقيمين، فإن «دبي للسياحة» تؤكد كذلك على حاجة الفنادق إلى استخدام المنصة الإلكترونية التفاعلية «نهج دبي»، بهدف تطوير قدرات العاملين في قطاع السياحة، الذين تستلزم مهامهم الوظيفية التعامل مباشرة مع زوار دبي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشرق الأوسط لدى «ماريوت العالمية»، سانديب واليا، إن «دبي تمكنت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة الملهمة، وكذلك جهود (دبي للسياحة)، من تعزيز الثقة لدى المسافرين، حيث إنها حافظت على مكانتها كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للزيارة».

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