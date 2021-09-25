«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى ليوبليانا في سلوفينيا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي» أنها أصبحت أول شركة طيران تشغل رحلات مباشرة إلى العاصمة السلوفينية، ليوبليانا، من دولة الإمارات.

وأفادت في بيان لها، بأن الرحلة الافتتاحية رقم: «FZ 1789» المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار ليوبليانا جوزي بوسنيك، حطت في تمام الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، أمس، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية ترحيباً بالرحلة التي استقبلها وفد رفيع من المطار والمسؤولين الحكوميين.



ووفقاً لـ«فلاي دبي»، ستكون رحلات هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، ما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي إلى أكثر من 190 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا، الصين، المحيط الهندي، اليابان، جنوب آسيا، والولايات المتحدة.

وستعمل الرحلات من المبنى رقم «3» في مطار دبي الدولي أيام الأربعاء والجمعة والأحد، في ما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار لوبليانا من 8000 درهم، وأسعار الدرجة السياحية من 1900 درهم. كما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من لوبليانا إلى دبي من 1700 يورو، وأسعار الدرجة السياحية من 350 يورو.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، في مؤتمر صحافي عقدته «فلاي دبي» و«شركة فرابورت سلوفينيا»، التي تشغل مطار «ليوبليانا»: «نحن متحمسون لرؤية شبكتنا في أوروبا تنمو إلى 20 وجهة في 17 دولة، العديد منها لديها رحلات قليلة جداً، أو لا تكاد مع الإمارات».

وأكد أن الرحلات الجوية المباشرة لـ«فلاي دبي» إلى ليوبليانا، ستعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتحفيز فرص السياحة والتجارة والاستثمار في المستقبل، مرحباً بالمسافرين من سلوفينيا إلى دولة الإمارات على متن طائرات «فلاي دبي»، لا سيما أن دبي تستعد للترحيب بالعالم في «إكسبو 2020 دبي».



بدوره، قال سفير سلوفينيا لدى الدولة، أوتو بونغارتنيك، إنه سيكون لخط «فلاي دبي» الجديد بين دبي وليوبليانا، تأثيراً إيجابياً على نمو السياحة، مشيراً إلى الطبيعة الخضراء في سلوفينيا، الواقعة بين جبال الألب والبحر الأبيض المتوسط.

من جهته، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «تلقينا انطباعات ايجابية من عملائنا وشركائنا حول إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى سلوفينيا، ويمكننا بالفعل رؤية بيانات حجوزات جيدة.. نحن على ثقة من أن الركاب سيستمتعون بخدمة (فلاي دبي) المريحة والموثوقة والمقصورة المريحة لطائرة (بوينغ 737 ماكس)، التي توفر أسرة مسطحة كاملة في درجة الأعمال، والتي ستعمل على هذه الوجهة الجديدة».



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