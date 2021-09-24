«AnyValet».. مشروع مبتكر يتيح ركن السيارة واستعادتها في أي وقت ومكان

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

بدأ رائد الأعمال علي حسن المرزوقي، مشروعه، «أني فاليه» (AnyValet) خلال العام الجاري، إذ أطلق نظاماً متنقلاً لصف السيارات عند الطلب إلكترونياً، وعبر تطبيق على الهواتف الذكية.

ويسمح التطبيق للسائقين بطلب خدمة ركن السيارات بسهولة في أي مكان بإمارة دبي، في وقت يقدم فيه خدمة مواقف السيارات، موظفون محترفون مرخصون يعملون في جميع أنحاء المدينة، على أن يتم إرجاع السيارة بناءً على طلب المتعامل في أي وقت، وإلى أي مكان.

آلية العمل

وقال المرزوقي إن مشروعه يعمل من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني www.anyvalet.com، حيث يحدد المستخدمون ببساطة، موقعهم المطلوب لترك السيارة، كما يمكن للمستخدمين طلب استعادة مركبتهم عن طريق تثبيت «موقع» قبل 10 دقائق إلى 15 دقيقة، لاستعادتها بسهولة، فيما يتم التعامل مع جميع المدفوعات عبر شبكة الإنترنت.

ومقارنة بخدمات صف السيارات التقليدية ومواقف السيارات القياسية خلال ساعات الذروة، فإنه يمكن لسائقي مشروع «أني فاليه» قضاء وقت أقل بمقدار 12 ضعفاً في صف السيارة، بما في ذلك وقت الانتظار لترك السيارة واستلامها، والبحث عن أماكن وقوف السيارات المتاحة وما إلى ذلك، وتفادي الازدحام المتعلق بتجربة وقوف السيارات.

مدينة ذكية

ووفقاً للمرزوقي، فإن المشروع بدأ رحلته، إذ يمكن للمتعاملين البدء في استخدام أول تطبيق «ويب» بحلول نهاية سبتمبر الجاري، وستكون التغطية الأولية لدبي بنسبة 85%، مع التركيز في الغالب على المواقع الأكثر ازدحاماً مثل مناطق: مركز دبي المالي العالمي، و«دبي مارينا»، ووسط المدينة، وديرة، لافتاً إلى أن مهمة ورؤية المشروع تتمثل في تبسيط التنقل اليومي، ودعم مجتمعات المدينة الذكية، وتحقيق التنقل الرقمي والذكي بالكامل لراحة الجميع.

وأكد أن الهدف الرئيس للمشروع هو تبسيط تجربة ركن المركبة، ورقمنتها باستخدام التقنيات الذكية، لافتاً إلى أن نجاح المشروع سيسهم في تخفيف حركة المرور في المواقع المزدحمة، ودعم دبي كونها المدينة الأذكى.

ورحب المرزوقي بمشغلي خدمة صف السيارات، والشركاء المهتمين الآخرين للاتصال على ali@anyvalet.com، مشيراً إلى أن رخصة «تاجر» من اقتصادية دبي ساعدته في تعزيز ثقة الجمهور بمشروع مرخص ومعتمد.

رائد أعمال مبتكر

ولدى رائد الأعمال علي المرزوقي خلفية في البحث والتطوير في مشروعات الطاقة المتجددة للحكومة، إذ يعمل باستمرار على مشروعات مبتكرة.

وأوضح أن فكرة مشروع «أني فاليه» خطرت له مع فريق من أربعة أصدقاء، من تحديات شخصية واجهوها تتعلق بصعوبة ركن السيارة.

وبصفته باحثاً ومبتكراً، فقد قرر المرزوقي حل هذه المشكلة، وبالتعاون مع الفريق، طور الإصدار الأولي من التطبيق لتقديم خدمة جديدة إلى دبي، وقال إنه يخطط في المستقبل القريب لتوسيع خدمات المشروع جغرافياً، إلى الإمارات الأخرى في الدولة، ودول أخرى.

نشاط التعامل الإلكتروني

يتبع مشروع «AnyValet» نشاط التعامل الإلكتروني، الذي يشمل المنشآت التي تشغّل مجمعات الخدمات المزودة بأجهزة وقواعد معلومات وبرمجيات تؤهلها للعمل كبوابات أو مداخل، مهمتها الأساسية ربط المشتري والبائع، أو يكون المدخل الذي يلتقي عنده مقدم الخدمة مع الباحث عنها، لإتمام الصفقات التجارية، على شبكة الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر أو الوسائط الرقمية مثل الهواتف الذكية.

كما يشمل النشاط عرض سلع ومنتجات الجهات التجارية، وأسعار الفنادق، لتمكين المشترين من ممارسة التسوق الإلكتروني والمسافرين والسياح من حجز الفنادق.

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