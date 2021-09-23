"إكسبو 2020 دبي" يطْلق "تذكرة أكتوبر" بـ 95 درهماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن معرض "إكسبو 2020 دبي" اليوم، عن إطلاق عرض خاص على تذكرة شهرية، وذلك مع تصاعد التشويق وتزايد الطلب على التذاكر قبل انطلاق الحدث الدولي الأكثر ترقبا على مستوى العالم الأسبوع المقبل.

وأوضح المعرض في بيان أن سعر "تذكرة أكتوبر" اليومية البالغ 95 درهما، تمنح الزوار إمكانية دخول موقع الحدث الدولي على مدار 31 يوما، مشيرا إلى أن هذا العرض يتوافر حتى 15 أكتوبر.

وأضاف أنه في ظل وجود 192 جناح دولة، وما يصل إلى 60 فعالية حية كل يوم، وأكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، وبرنامج حافل بالتجارب الفريدة، فلن تكفي زيارة واحدة إلى "إكسبو 2020 دبي"

وتشمل أبرز فعاليات الشهر المقبل انطلاق عروض "أوركسترا الفردوس النسائية"، بإشراف الموسيقار ومؤلف الأغاني الحائز جائزتي "أوسكار"، إيه آر رحمان، وفعاليات أسبوع الفضاء، وأمسيات جلسات، التي تضم ألمع المواهب الموسيقية العربية، والفعاليات اليومية التي تستعرض أفضل ما في مجالات الرياضة والفن والثقافة.

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