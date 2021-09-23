جناح «طيران الإمارات» جاهز لاستقبال زوّار «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصبحت تجارب مستقبل الطيران جاهزة لاستقبال زوّار معرض «إكسبو 2020 دبي»، عند فتح أبوابه للجمهور في الأول من أكتوبر المقبل.

ويقدم جناح شركة «طيران الإمارات»، الواقع في منطقة الفرص، بالقرب من قبة الوصل في المعرض، لمحة عامة عن مستقبل الطيران التجاري، ويبرز الدور الذي سيلعبه العلم والتكنولوجيا خلال الـ50 عاماً المقبلة في السفر الجوي، حيث سيرحب بالزوّار في تجارب تفاعلية مثيرة تلامس مختلف الحواس.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان بأنه اعتباراً من أمس، يمكن لزوّار «إكسبو 2020 دبي» حجز زيارتهم لجناح الناقلة مقدّماً في الوقت والتاريخ الذي يرغبون فيه.

اكتمال

وكانت «طيران الإمارات»، باشرت تشييد جناحها في مارس 2019، واكتملت الأعمال الإنشائية في يونيو 2021.

وتم خلال مرحلتي تصميم وبناء الهيكل الرئيس انتهاج مبادئ الاستدامة، باستخدام مواد غير خطرة ومحلية وقابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وحلول تصميم مختلفة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه.

التصميم

وصُمّم جناح «طيران الإمارات»، المكوّن من أربعة طوابق، وواجهته حول جناحي طائرة محلّقة، مع 24 جنيحاً مغطى بالألمنيوم، تغلف جانبي هيكل المبنى.

وتشتمل الإضاءة الخارجية لجناح الإمارات على نظام (LED) بطول 800 متر يتألق ليلاً بألوان زاهية.

ويتيح التصميم الداخلي فائق الحداثة دخول ضوء طبيعي وافر ويعمل كخلفية للتجارب الغامرة، ويمكنه استقبال 120 شخصاً في الساعة.

تجارب

وفي ما يلي بعض التجارب التي سيوفرها جناح «طيران الإمارات» في «إكسبو 2020 دبي» لزوّاره، التي ستقدم لمحة عن كيفية تطوّر السفر الجوي خلال العقود المقبلة:

استلام «البذرة»

سيبدأ كل زائر رحلته الشخصية باستلام «بذرة»، عبارة عن كرة تتيح له الاطلاع على جميع التجارب في جناح «طيران الإمارات».

وسيتفاعل الزوّار أثناء انتقالهم عبر الجناح مع مختلف المعروضات، التي تغطي جوانب مختلفة من الطيران في المستقبل.

كما سيتم تخزين هذه التفاعلات على «البذرة» واستعادتها في التجربة النهائية، لضمان أن تكون تجربة كل زائر متميزة وشخصية.

علم الطيران

تجارب تعليمية باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد «هولوغرام» للطائرات المستقبلية، ستشرح للزوّار علم الطيران ببساطة، وتوضح كيف تطير الطائرة من خلال تصور الخصائص الفيزيائية الأربع: (الرفع والدفع والجاذبية والسحب).

أجواء أنقى

تجربة غامرة توضح كيف ترتبط الابتكارات المستقبلية ارتباطاً مباشراً ببعض من أكبر التحديات التي تواجه العالم: (الاستدامة والنمو السكاني والتقدم التكنولوجي).

وسيتمكن الزوّار من خوض تحد مع مرافقيهم في اختبار تفاعلي حول تقنيات الطيران، التي يتم تطويرها لمواجهة تحديات الغد.

مختبر المستقبل

سيطلع الزوّار على مختبر المستقبل لاختبار التقنيات والدخول في سلسلة تجارب تُجرى بأذرع آلية، وتعرض التقنيات التي ستجعل طائرات المستقبل أسرع وأقوى وأخف وزناً.

الدفع والرفع

تعرض شاشات تفاعلية سلسلة رسوم متحركة، تستكشف التقنيات المستقبلية للمحركات والوقود، مثل السرعة الفائقة والمحركات الهيدروجينية والهجينة والكهربائية، وتوضح تأثيراتها في الانبعاثات والاستدامة والراحة والسرعة.

صمّموا طائراتكم الخاصة

يُتاح للزوّار وضع معارفهم موضع التنفيذ لتصميم طائراتهم المستقبلية الشخصية والتحليق بها، فمن خلال واجهة مستخدم متطوّرة للغاية، سيقوم الزوّار ببناء طائراتهم على أساس المدى ونوع المحرك والأجنحة والشعار والطلاء الخارجي وتشغيلها من خلال جهاز محاكاة الطيران (سميوليتر). وستوفر الشاشات الكبيرة ثلاثية الأبعاد تعليقات فورية على قرارات التصميم.

مطار المستقبل

تقدم «طيران الإمارات» لزوّار جناحها تصوراً لمطار المستقبل لمعرفة كيف ستعمل التقنية البيومترية (القياسات الحيوية)، وتحليل البيانات والتقنيات الذكية على إحداث تحولات كبيرة في تجربة المسافرين على الأرض.

عيشوا المستقبل

سيتمكن الزوّار من الانغماس الكامل في قناع الواقع الافتراضي التفاعلي الذي يتيح لهم استكشاف قمرة طائرة المستقبل من الداخل.

كما يمكنهم، وهم جالسون في مقاعدهم، اختبار النوافذ التفاعلية لجسم الطائرة، وقمرة ركاب من دون نوافذ تقليدية، إضافة إلى مشاهد لأنواع مختلفة من القمرات وتوزيع المقاعد.

بذرة المستقبل

في ختام الجولة، سيقوم الزائر بتسليم «بذرته» لكي يتم تحميل تجربته في جناح «طيران الإمارات»، التي ستتجسد في فيلم كامل، يجمع بين رواية القصص الديناميكية والرسومات المذهلة ثلاثية الأبعاد، مع معلومات الزائر التي تم التقاطها خلال الجولة لتقديم نهاية شخصية لا تنسى للرحلة.

أوقات الزيارة

يشار إلى أن جناح «طيران الإمارات» في «إكسبو 2020 دبي» يستقبل زوّاره يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى 10 ليلاً.

استقبال

يلقى زوّار جناح «طيران الإمارات» في «إكسبو 2020 دبي» استقبالاً ودوداً من موظفي الشركة والمضيفات، الذين سيقدمون لهم كل مساعدة ممكنة.

وإضافة إلى المعروضات والتجارب، سيتمكن الزوّار من الاستمتاع بمقهى جناح «طيران الإمارات» Emirates Pavilion في الطابق الأول، كما يمكنهم اصطحاب تذكارات من المتجر الرسمي لـ«طيران الإمارات»، الذي يعرض للبيع منتجات خاصة بالناقلة و«إكسبو 2020 دبي».

• يمكن لزوّار «إكسبو 2020 دبي» حجز زيارتهم لجناح الناقلة مقدّماً في الوقت والتاريخ الذي يرغبون فيه.

• اكتمال اللمسات النهائية على تجارب غامرة وتفاعلية حول مستقبل الطيران التجاري في جناح «طيران الإمارات».

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