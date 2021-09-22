جناح "طيران الإمارات" جاهز لاستقبال زوار "إكسبو 2020 دبي" (صور)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصبحت تجارب مستقبل الطيران جاهزة لاستقبال زوار معرض "إكسبو 2020 دبي" عند فتح أبوابه للجمهور في الأول من أكتوبر المقبل.

ويقدم جناح "طيران الإمارات" الواقع في منطقة الفرص، بالقرب من قبة الوصل في المعرض، لمحة عامة عن مستقبل الطيران التجاري، ويبرز الدور الذي سيلعبه العلم والتكنولوجيا خلال الـ50 عاماً المقبلة في السفر الجوي، حيث سيرحب بالزوار في تجارب تفاعلية مثيرة تلامس مختلف الحواس.

واعتباراً من اليوم، يمكن لزوار "إكسبو 2020 دبي" حجز زيارتهم لجناح "طيران الإمارات" مقدّماً في الوقت والتاريخ الذي يرغبونه.

وكانت طيران الإمارات، باشرت تشييد جناحها في مارس 2019، واكتملت الأعمال الإنشائية في يونيو 2021.

وتم خلال مرحلتي تصميم وبناء الهيكل الرئيسي انتهاج مبادئ الاستدامة، باستخدام مواد غير خطرة ومحلية وقابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وحلول تصميم مختلفة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه.

وصُمّم جناح "طيران الإمارات"، المكون من أربعة طوابق، وواجهته حول جناحي طائرة محلّقة، مع 24 جنيحاً مغطى بالألمنيوم، تغلف جانبي هيكل المبنى.

وتشتمل الإضاءة الخارجية لجناح الإمارات على نظام LED بطول 800 متر يتألق ليلاً بألوان زاهية. ويتيح التصميم الداخلي فائق الحداثة دخول ضوء طبيعي وافر ويعمل كخلفية للتجارب الغامرة، ويمكنه استقبال 120 شخصاً في الساعة.



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