المنصوري يتابع آخر الاستعدادات الأمنية لـ «إكسبو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تفقد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، سير العمل وإجراءات الفرق الأمنية في قطاع البحث الجنائي، لافتتاح الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، وفق خطط وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، والتأكد من جاهزية جميع فرق العمل قبيل انطلاق الحدث.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية في موقع المعرض المرتقب، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط في قطاع البحث الجنائي.

وأكد المنصوري أن جميع الفرق الأمنية في «إكسبو» تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإخراج هذا الحدث بطريقة غير مسبوقة، لافتاً إلى أن الفرق استطاعت استحداث أنظمة وبرامج تسهم في سير العمل، وبسط الأمن والأمان، وتوفير الراحة لمختلف زوار المعرض.

وقال إن الإدارات العامة ومراكز الشرطة استعدت للحدث، بدعم من مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، لإنجاح الحدث الأهم من نوعه في الدولة والمنطقة بشكل عام.

وأضاف: «الحدث علامة فارقة في تاريخ الدولة، وسنعمل على إخراجه وفق توجهات القيادات العليا، بما يليق بمكانة دولة الإمارات كشريك في صنع المستقبل».

خليل المنصوري: «الحدث علامة فارقة في تاريخ الدولة، وسنعمل على إخراجه وفق توجهات القيادات العليا بما يليق بمكانة الدولة».

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