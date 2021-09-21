"زوهو": 68% من الشركات بالإمارات توثق سياسات الخصوصية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

قال رئيس شركة "زوهو كوب" الدولية لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، حيدر نظام، إن "نسبة 68 % من الشركات في الإمارات تعرّف وتوثق بشكل دقيق سياسات خصوصية بيانات العملاء".

وأشار في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي عقدته الشركة في دبي أمس لإعلان نتائج دراسة استطلاعية في الإمارات، إلى ان "دراسة أجرتها شركة "سنتورون"، لصالح شركة "زوهو" وشملت 255 شركة في الدولة أن "نسبة 38 % من الشركات المُستطلعة آراؤها أبدت عدم ارتياحها تماماً للطريقة التي يجري بها استخدام بيانات عملائها من قبل مقدمي خدمات خارجيين".

وأضاف أن "الاستبيان كشف أن نسبة 24 % من الشركات المُستطلعة آراؤها لديها إلمام تام بقوانين حماية البيانات الإقليمية، كما أن الشركات هذه تمتلك قوة عمل تزيد على 100 موظف. بينما الشركات المستطلعة آراؤها، التي لديها أعمال عبر الانترنت أو التي تشارك في أنشطة التجارة الإلكترونية التي تنطوي على توحيد بوابات الدفع، أظهرت دراية تامة بسياسات خصوصية البيانات، إذ لا يمكن الحصول على الموافقات على توحيد بوابة الدفع من دون وجود سياسة موثقة حول الخصوصية بما يتماشى مع هذه القوانين المحلية.

وأشار إلى أن "الدراسة استطلعت آراء 1000 شركة عبر مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر".

وأوضح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا لدى شركة "زوهو كوب"، علي شبدار، انه "على الرغم من الارتفاع المتنامي لوعي نسبة كبيرة من المستهلكين بسياسات التعامل المتعلقة بخصوصية البيانات، إلا أن هناك بعض الارشادات التي من المهم أن يتم اتباعها لرفع مستويات الحفاظ على خصوصية البيانات تتعلق بعدم مشاركة أية بيانات شخصية على مواقع للخدمات العامة".

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