أبوظبي تستضيف فعاليتين عالميتين في الإنشاءات والصناعات التحويلية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة «كونكت»، عن تنظيم فعاليتين عالميتين في مجالي الإنشاءات والصناعات التحويلية، كجزء من شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد، وذلك خلال الفترة بين الخامس والسابع من ديسمبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، برعاية كل من دائرة الثقافة والسياحة والعديد من المؤسسات الحكومية والهيئات الإقليمية في الإمارات.

وقال نائب مدير عام «غرفة أبوظبي»، عبدالله غرير القبيسي، خلال مؤتمر صحافي نظمته الغرفة: «إننا في (غرفة أبوظبي) نتطلع من خلال هذين الحدثين الفريدين من نوعهما على مستوى المنطقة، إلى استكشاف فرص الارتقاء بقطاعات البناء والتصميم إلى جانب التصنيع والتكنولوجيا المتطورة، ورصد مجالات التعاون المشترك وتحفيز الشراكات الفاعلة وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العالمية العريقة في هذا المضمار».

وأضاف أن الإسهام في تنظيم أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والبناء، ومعرض الشرق الأوسط للصناعة والتكنولوجيا، هو ترجمة لمساعي «غرفة أبوظبي» الدؤوبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية.

وأكد القبيسي أن قطاعي البناء والصناعة في دولة الإمارات، تتوافر فيهما كل مقومات النمو والازدهار، بفضل النظرة الاستشرافية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والاستراتيجيات الوطنية الكبرى القادرة على إحداث نقلات نوعية في مشروعات الصناعات التحويلية، لاسيما استراتيجية «صنع في أبوظبي».

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