مبيعات تذاكر «إكسبو 2020 دبي» تسجل إقبالاً قوياً

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أكد متحدث باسم «إكسبو 2020 دبي» أن مبيعات تذاكر الحدث تشهد إقبالاً قوياً.

وقال في تصريحات صحافية: «تسرنا معدلات مبيعات التذاكر المحققة حتى الآن، خصوصاً تذاكر الدخول المتعدد، والتذاكر الموسمية، ونلقى دعماً مستمراً وغامراً من مجتمع الإمارات والأفراد من مختلف أصقاع العالم، ما يترجم إدراك الزوار للقيمة والتنوع التي يتميز بها (إكسبو 2020 دبي)».

وأضاف: «نشهد إقبالاً قوياً من قبل شبكة موزعي التذاكر المعتمدين، وشركائنا من شركات الطيران، ومنافذ التجزئة والمبيعات الإلكترونية عبر الإنترنت، وتأتي أعلى مستويات الإقبال على التذاكر من الأسواق التقليدية المصدرة للزوار، وكذلك من الأسواق التي تتميز بمستويات معرفة واسعة تجاه معارض إكسبو الدولية، على غرار أوروبا الغربية، والولايات المتحدة، فضلاً عن الأسواق الدولية الرئيسة الأخرى على غرار الهند وروسيا».

وأوضح أنه تم دمج حلول تقنية متقدمة لتعداد كل فرد ضمن الموقع، بما يتضمن الوفود المشاركة والعمال، والموظفين، والمقاولين، بغرض إدارة الطاقة الاستيعابية للموقع بكفاءة وفاعلية، مشيراً إلى أن «إكسبو» سينشر بيانات الزيارات بشكل دوري خلال فترة فعالياته.

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