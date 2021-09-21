«موانئ أبوظبي» تدرس الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ العراقية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للموانئ في العراق، بهدف تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال النقل بشكل عام، والنقل البحري بشكل خاص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهما.

وتم توقيع المذكرة بحضور وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، سهيل المزروعي، ووزير النقل العراقي، ناصر حسين الشبلي، من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، والمدير العام للشركة العامة للموانئ في العراق، الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي. وذلك خلال زيارة وفد عراقي رفيع المستوى إلى الدولة.

وأوضح بيان صادر أمس، أن المذكرة تمتد إلى 12 شهراً قابلة للتجديد بشكل تلقائي لمدة مماثلة، وتنص على قيام مجموعة موانئ أبوظبي باستطلاع الفرص الاستثمارية، وإجراء دراسات الجدوى اللازمة لتنفيذ بنود المذكرة، وعلى رأسها دراسة الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية، وغيرها من البنى التحتية التابعة للشركة العامة للموانئ في العراق، إضافة إلى تطوير البنى التحتية مثل شبكات الطرق والسكك الحديدية، بهدف ربط ميناء الفاو العراقي بالأسواق المجاورة في الأردن وتركيا، وتمويل جميع دراسات الجدوى المتعلقة بالمذكرة. وقال المزروعي، إن «توقيع المذكرة يأتي في سياق حرص الدولة، وتوجهات قيادتها الرشيدة، الرامية إلى تعزيز أواصر العمل المشترك مع الدول العربية الشقيقة، وضمن رؤية وطنية تهدف إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية، وبناء منظومات عمل تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ومشاركة أفضل التجارب والخبرات، ونقلها إلى الأشقاء في جمهورية العراق، بما يعزز بناء هيكل اقتصادي متنوع ومستدام».

من جانبه، أعرب وزير النقل العراقي، عن سعادته بانطلاق هذا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم هذه تشكل بداية واعدة للتعاون بين الطرفين، من شأنها توفير الكثير من الخدمات والدعم مستقبلاً للمستثمرين في البلدين، كما تؤسس لبناء منظومة موانئ عربية قادرة على استيعاب المتطلبات العالمية للقطاع، وتتواكب مع الرؤى التنموية الطموحة في البلدين.

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