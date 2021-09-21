«الإمارات للتنمية» يتيح للشركات فتح حسابات مصرفية دون إيداعات مسبقة

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أطلق مصرف الإمارات للتنمية، تطبيق الخدمات المصرفية، لدعم وتوفير الممكنات للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الدولة، مشيراً إلى أن التطبيق متاح لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، دون حد أدنى للرصيد.

وأشار البنك في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس، إلى أنه يتيح فتح الحسابات دون أي إيداعات مسبقة.

يذكر أن معظم البنوك تفرض على الشركات الصغيرة وجود إيداع مالي مسبق قبل فتح الحساب، يصل في بعض البنوك إلى 150 ألف درهم، وهو ما يعتبر واحداً من الشروط التي تمثل عائقاً أمام الشركات الناشئة والصغيرة.

شراكة مع «YAP»

وعقد المصرف شراكة مع شركة «YAP» العاملة في مجال التكنولوجيا المالية بالإمارات، لإطلاق تطبيقه للخدمات المصرفية، الذي يجمع خدماته، بدعم من «YAP»، بين الكفاءة العالية للإعدادات وخدمات المعاملات، مع إمكانية الوصول الآمن والمرن لمختلف منتجات التمويل المصرفية.

وسيوفر التطبيق المخصص للخدمات المصرفية، عبر الشراكة مع YAP، مجموعة شاملة من التسهيلات للشركات، بما يشمل الحسابات المصرفية التجارية بكل جوانبها، وإمكانية دفع الفواتير وإعدادها، وتحديد الميزانية، والتحليلات.

نقلة نوعية

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، إن إطلاق التطبيق الجديد سيكون نقلة نوعية على صعيد ترسيخ ريادتنا، كوجهة مصرفية مفضلة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، فضلاً عن دعم مهمتنا المتمثلة في تحقيق التنمية المالية المستدامة للمصرف وشركائه على السواء.

وأضاف أن التطبيق يوفر تجربة لا مثيل لها لمستخدمي الحسابات المصرفية الرقمية، كما يتيح إصدار رقم حساب مصرفي دولي خلال دقائق، وبحيث يكتمل تفعيل الحساب في غضون 48 ساعة، مؤكداً أن التطبيق متاح لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة ودون حد أدنى للرصيد.

وأكد النقبي أهمية التطبيق في توفير خدمات رقمية للشركات، لتمكينها من إطلاق أعمالها وممارستها بكل سهولة وسرعة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة YAP، مروان هاشم: «يسعدنا التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لإطلاق خدمة عصرية عبر تطبيق فائق التقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تبحث عن حلول أكثر سلاسة للخدمات المصرفية»، مؤكداً أن كل منتجات الشركة الموجهة للأفراد والشركات، تركز على جعل تجربتهم ممتعة ومريحة.

برنامج الضمانات

ويأتي إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية، التابع لمصرف الإمارات للتنمية، استكمالاً لبرنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعماً للاتفاقات التي وقعها المصرف مع بنوك محلية، لتوفير برامج للضمانات الائتمانية والإقراض المشترك، من خلال الإقراض المباشر وغير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، تجعل من المصرف ذراعاً استثمارية داعمة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة (عبر العمل كمسرّع للأعمال، وتوفير التمويل الرأسمالي، وإطلاق صندوق لدعم نمو الأعمال)، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (تشمل التدريب، والإرشاد، وأبحاث السوق).

• التطبيق متاح لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، دون حد أدنى للرصيد.

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