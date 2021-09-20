«الشارقة لإدارة الأصول» تمنح موظفيها تذاكر مجانية لاكتشاف «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن منح جميع موظفيها العاملين في الشركات الشقيقة والتابعة، تذاكر مجانية لزيارة «إكسبو 2020 دبي»، لتمكينهم من اكتشاف ما يقدمه المعرض العالمي الأهم من فرص وخبرات وممارسات، في جميع المجالات المرتبطة بعملهم، من الابتكار والتكنولوجيا، إلى الاستدامة والأعمال.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ«شركة أصول للخدمات»، في شركة الشارقة لإدارة الأصول، إبراهيم الحوطي، أن استضافة العالم في معرض «إكسبو 2020 دبي» إنجاز تاريخي لدولة الإمارات، سيستفيد منه كل من يقيم ويعمل على أرض الدولة، من أفراد ومؤسسات، بفضل ما يقدمه من فرص لاكتشاف ثراء وتنوّع الأفكار التي ستقدمها الدول الـ191 المشاركة في المعرض.

وأضاف: «من خلال منح جميع موظفي شركة الشارقة لإدارة الأصول، من الشركات والوحدات الإدارية كافة، تذاكر لزيارة المعرض، فإننا نتطلع إلى تمكينهم من التعرّف إلى التقنيات، والابتكارات، والأفكار الإبداعية التي ستقدمها الدول والشركات والمؤسسات، والتي ستكون بمثابة مختبر إبداعي للتفاعل والتواصل وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، بما ينعكس إيجاباً على عمل كوادرنا البشرية وعلى الشركة بشكل عام».

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن «إكسبو 2020 دبي» يمثل مصدر إلهام لقطاعات الأعمال للمساهمة في بناء مستقبل عالمي أساسه التعاون، وتبادل الخبرات بهدف ازدهار الإنسانية، مضيفاً أن مشاركة الموظفين في التفاعل مع الحدث ستسهم في بث روح الحماس والإبداع في نفوسهم من خلال مشاهدتهم لحجم الإنجاز الذي صنعته أفضل العقول بالعالم في زوايا المعرض كافة.

وتسعى شركة الشارقة لإدارة الأصول التي تأسست عام 2008، وتضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات الناجحة، إلى بناء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة، وتعزيز اﻗﺘﺼﺎدها التنافسي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ الأوﻟﻰ، واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإدارة الأصول، مع توسيع ﻧﻄﺎق العديد من القطاعات في الإمارة، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news